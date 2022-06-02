Польща припинить виплати більшості українських біженців

Уряд Польщі з 1 липня припиняє виплачувати 40 злотих (близько 276 грн) на харчування та проживання біженців з України. Про це повідомив заступник голови МВС та адміністрації та представник уряду у справах біженців Павло Боссернакер в ефірі TVP Info, передає польське видання RP.

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"Ми переконані, що багато українців у Польщі здатні стати незалежними та адаптуватися. Але для деяких осіб пільги будуть розширені, йдеться про інвалідів, вагітних жінок і багатодітних мам", - розповів Боссернакер.

Він переконаний, що більшість українських біженців у Польщі або вже отримали джерела доходу, або здатні це зробити найближчим часом.

Водночас з'ясувалося, що на додаток у польського уряду закінчуються гроші на забезпечення українців.

Нагадаємо, польський сайт Ukraincy Do Pracy закликає українців, які опинилися в цій країні, безкоштовно використовувати його для пошуку роботи. Основною його перевагою творці називають повну відсутність посередників: всі заявки працювати надходять безпосередньо до роботодавцям.

За даними порталу, щомісяця його відвідує близько 60 тисяч користувачів.