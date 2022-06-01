У Польському посольстві роз'яснили умови в'їзду та перебування в Польщі для українців

Посольство Польщі в Україні опублікувало роз'яснення для українців щодо в'їзду на територію країни чи перебування там. Про це посольство написало на своїй сторінці у Facebook.

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Так, згідно з польським законодавством, перебування всіх громадян України, які прибули на законних підставах на територію Польщі у зв'язку з російським вторгненням та задекларували намір залишитися в Польщі, вважається легальним протягом 18 місяців, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Громадяни України, які будь-коли при перетині кордону оголосили про виїзд з України у зв'язку з метою отримання захисту в Польщі, можуть протягом 18 місяців з 24 лютого цього року вільно виїжджати з Польщі та їх повернення до Польщі у цей період. буде законним.

Громадяни України, які в'їжджають до Польщі, щоразу повинні повідомляти про цілі своєї подорожі в рамках прикордонного контролю. Так, задекларувавши своєю метою в'їзд до Польщі – необхідність отримання захисту у зв'язку з військовими діями в Україні, громадяни України мають можливість на отримання права на легальне перебування, про яке йдеться вище.

Громадянин України втрачає право легального перебування у Польщі у разі одноразового виїзду з території Польщі строком на понад один місяць, але не коли сума коротких виїздів перевищить цей термін.

Громадянин України, в'їзд якого на територію Польщі з території України не пов'язаний з військовими діями, а має характер регулярного прикордонного руху, підлягає прикордонному контролю на принципах, визначених у Шенгенському кодексі про межі (наявність біометричного паспорта та дотримання коридору перебування на 90 днів (протягом 180 днів).

Громадянин України, який повністю використав дозволений термін перебування, може заявити про в'їзд у Польщу у зв'язку з військовими діями на території України, що зумовить додаткове вивчення його заявки у відповідності з польським законодавством та, у разі позитивного розгляду, йому може бути дозволено в'їзд на територію Польщі .

Вказані вище умови не стосуються громадян України, які мають: дозвіл на постійне проживання в Польщі, дозвіл на проживання Європейського Союзу, дозвіл на тимчасове перебування в Польщі, статус біженця, додатковий захист, дозвіл на толерантне перебування, дозвіл на перебування з гуманітарних причин.

Також зазначені вище умови не стосуються тих, хто подав заяви на міжнародний захист в Республіці Польща або від імені яких подано такі заявки, заявив про намір подання заяв на міжнародний захист або таких осіб, кого стосуються такі заяви про наміри.

У разі якщо в'їзд громадянина України не зареєстрований комендантом Прикордонної служби Польщі при проходженні контролю на кордоні, громадянин України повинен зареєструвати своє перебування в будь-якому управлінні ґміни на території Польщі шляхом отримання номера PESEL у строк не більше ніж 90 днів з дня поїздки. На підставі цього Комендант прикордонної служби Польщі реєструє перебування громадянина України на території країни.

Громадяни України, які не мають короткострокової або довгострокової візи або посвідки на проживання, видане державою-членом ЄС, і мають право на тимчасовий захист, відповідно до законодавства Польщі, можуть виїхати з Польщі лише до тієї держави-члену, де вони хочуть реалізувати свої права, пов'язані з тимчасовою охороною.

Нагадаємо, через напад РФ на Україну майже 14 млн. українців були змушені покинути свої будинки, з яких 8 млн. є внутрішньопереміщеними особами.

Із загальної кількості біженців близько 2,75 млн. осіб працездатного віку. З них 43,5 відсотка, або 1,2 мільйона осіб, які раніше працювали і втратили або звільнилися з роботи, йшлося у повідомленні Міжнародної організації праці.