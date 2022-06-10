Незважаючи на заборону, з України до Польщі виїхали близько 500 тисяч чоловіків, які підлягають мобілізації

За даними польської прикордонної служби, з 24 лютого по 7 червня 2022 року з України до Польщі в'їхало 3,645 млн громадян, у тому числі 432 тисячі чоловіків віком 18–60 років. Ці півмільйона чоловіків підлягають мобілізації, але, вірогідно, змогли виїхати за хабар. Про це повідомляє Rzeczpospolita.

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У Польщі здивовані масштабами корупції у Держприкордонслужбі Україні, що дало змогу чоловікам призовного віку виїхати з країни, незважаючи на заборону.

Зазначимо, що всі ці чоловіки не реєструються в Польщі, не отримують необхідних документів для тривалого перебування в країні або отримання держдопомоги.

"Те, що вони могли втекти до Польщі, пов'язано з "прогалинами в роботі українських прикордонних служб". Вина лежить виключно на українській стороні, навіть якщо відняти винятки, наприклад батьків-одинаків, все одно випускають величезну кількість чоловіків", – заявив польський депутат Веслав Щепанський.

З боку Польщі немає жодних санкцій щодо таких чоловіків. Якщо український прикордонник пропустив чоловіка навіть призовного віку, то Польща не може йому відмовляти у в'їзді через вік.

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусов пропонував випускати чоловіків призовного віку з країни за $3-5 тис. Також радник керівника ВП Олексій Арестович заявляв, що деяким чоловікам можуть дозволити виїжджати за кордон під час воєнного стану.

Наразі відповідні органи працюють над таким послабленням. На це відреагував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, заявивши, що чоловікам призовного віку не планують дозволяти виїзд за кордон, поки триває війна з Росією.