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Обмеження на виїзд за кордон чоловікам можуть послабити, — Арестович

Обмеження на виїзд за кордон чоловікам можуть послабити, — Арестович

Деяким чоловікам можуть дозволити виїжджати за кордон під час воєнного стану. Наразі відповідні органи працюють над таким послабленням.

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Про це повідомив радник керівника ОП Олексій Арестович в ефірі "24 каналу".

"Зараз триває дискусія, щоб окремим категоріям чоловіків дозволили виїжджати за кордон, принаймні короткостроково. Адже волонтери і так їдуть із зобов'язанням повернутися. Бізнесмени, вчені, багато інших категорій чоловіків, які теж цього потребують", — розповів Арестович.

Раніше Кабінет міністрів України спростив порядок перетину державного кордону для водіїв віком від 18 до 60 років.

Під час воєнного стану всім військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено перетинати державний кордон. У країні активно триває мобілізація, тому в Україні скасували призов на військову службу, який мав відбутися навесні 2022 року.

Автор:
Віта Молодан