Обмеження на виїзд за кордон чоловікам можуть послабити, — Арестович

Деяким чоловікам можуть дозволити виїжджати за кордон під час воєнного стану. Наразі відповідні органи працюють над таким послабленням.

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Про це повідомив радник керівника ОП Олексій Арестович в ефірі "24 каналу".

"Зараз триває дискусія, щоб окремим категоріям чоловіків дозволили виїжджати за кордон, принаймні короткостроково. Адже волонтери і так їдуть із зобов'язанням повернутися. Бізнесмени, вчені, багато інших категорій чоловіків, які теж цього потребують", — розповів Арестович.

Раніше Кабінет міністрів України спростив порядок перетину державного кордону для водіїв віком від 18 до 60 років.