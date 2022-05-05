Ограничения на выезд за границу мужчинам могут ослабить, — Арестович

Некоторым мужчинам могут разрешить выезжать за границу во время военного положения. Сейчас соответствующие органы работают над таким послаблением.

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Об этом сообщил советник руководителя ОП Алексей Арестович в эфире "24 канала".

"Сейчас идет дискуссия, чтобы отдельным категориям мужчин разрешили выезжать за границу, по крайней мере, краткосрочно. Ведь волонтеры и так уезжают с обязательством вернуться. Бизнесмены, ученые, многие другие категории мужчин, которые тоже в этом нуждаются", – рассказал Арестович.

Ранее Кабинет министров Украины упростил порядок пересечения государственной границы для водителей в возрасте от 18 до 60 лет.