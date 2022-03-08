Кабмин упростил порядок пересечения границы для водителей грузовиков и ж/д транспорта

Кабинет министров Украины упростил порядок пересечения государственной границы для водителей в возрасте от 18 до 60 лет.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, такое решение было принято для налаживания международной логистики. Оно касается как водителей грузовиков, так и ж/д транспорта.

Речь идет, в частности, о бронировании водителей, которые осуществляют:

– международные грузовые перевозки;

– перевозки для нужд Вооруженных Сил Украины;

– перевозки медицинских грузов;

– перевозки грузов гуманитарной помощи.

Для получения соответствующего решения перевозчик должен обратиться с данными о водителях или в Мининфраструктуры, или в областную, Киевскую городскую военную администрацию.

Информация о принятом решении направляется в Администрацию Государственной пограничной службы для учета при выезде и въезде в Украину граждан Украины.

Автоперевозчики, которые имеют лицензию на международные грузоперевозки, могут подать уведомление как в письменном, так и в электронном виде с использованием электронного кабинета перевозчика Системы "ПУТЬ" Укртрансбезопасности/ДСБТ (электронный сервис "Заявка на сечение 18–60").

Министерство инфраструктуры берет на себя обязательство оформлять все необходимые документы в течение двух часов с момента получения уведомления от перевозчика.

В ведомстве подчеркнули, что ответственность за возвращение водителя на территорию Украины после выполнения перевозки лежит на перевозчике.

По всем вопросам организации перевозок гуманитарных грузов через государственную границу и внутри страны можно обращаться на многоканальную телефонную линию ежедневно с 08:00 до 17:00: + 38 (044) 334 43 04.

Обращение в Мининфраструктуры по бронированию военнообязанных водителей нужно отправлять письмом по электронному адресу: [email protected]

Письмо должно быть в формате .pdf и word с указанием следующей информации:

– ФИО, года рождения, должности, воинского звания, военно-учетной специальности и ее №___;

– наименование и адрес предприятия, учреждения, организации;

– название территориального центра и социальной поддержки (по месту расположения, предприятия, учреждения, организации);

– название территориального центра и социальной поддержки (по месту нахождения военнообязанного на военном учете).

Напомним, ряд стран Европейского Союза упростил проезд для перевозчиков гуманитарной помощи в Украину. В частности, для пересечения границы с Литвой, Латвией и Словакией не нужно подавать информацию о перевозчике и транспортном средстве.