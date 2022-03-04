Страны ЕС упрощают условия доставки гуманитарной помощи для Украины – МИУ

Ряд стран Европейского Союза упростил проезд для перевозчиков гуманитарной помощи в Украину. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

"Речь идет об освобождении перевозчиков от любых дополнительных условий, в частности, необходимости оформления разрешений на международные грузовые перевозки. Это необходимо для оперативной доставки гуманитарных грузов в период военного положения", – рассказали в МИУ.

В частности, для пересечения границы с Литвой, Латвией и Словакией не нужно подавать информацию о перевозчике и транспортном средстве.

Федеральное министерство цифровых технологий и транспорта Германии также сообщило, что украинские перевозчики могут осуществлять перевозки медикаментов и гуманитарной помощи по территории Германии без использования разрешений. Для осуществления такой перевозки перевозчику необходимо предоставить номер транспортного средства.

В свою очередь Венгрия отменила плату за пользование дорогами и регистрацию событий в электронной системе BIREG в случае транспортировки гуманитарного груза в Украину по их территории.

"Важно – на лобовом стекле автомобиля должно быть размещено хорошо видимое объявление с надписью "Humanitarian Aid for Ukraine" и рисунок креста красного цвета.

В наличии должна быть заполнена на украинском/английском Декларация о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, а также сопроводительное письмо от организации (на английском языке), которая направляет гуманитарный груз в Украину с информацией о получателе, регистрационном номере автомобиля, дате отправки и о характере груза", – отметили в Мининфраструктуры.

Кроме этого, информация о транспортном средстве, которое будет двигаться по территории Венгрии, должна быть предоставлена ​​Министерству инфраструктуры Украины для информирования венгерской стороны.

Для пересечения границы с Польшей перевозчики должны заранее заполнить форму.

“Также Республика Польша отменила плату за использование всеми дорогами для перевозчиков гуманитарных грузов. Для всех граждан Украины, вынужденно покидающих собственную страну, польская сторона обеспечит безвозмездный проезд железнодорожным транспортом”, – написали в МИУ.

Напомним, Тайвань отправил в Украину 27 тонн гуманитарной помощи, в частности, товаров медицинского назначения.

Ранее сообщалось, что Латвия передала Украине более 30 грузовиков со шлемами, сухим пайком, медицинскими приборами и лекарствами, а также 500 тонн дизельного топлива для Вооруженных Сил Украины.