Країни ЄС спрощують умови доставки гуманітарної допомоги для України – МІУ

Низка країн Європейського Союзу спростила проїзд для перевізників гуманітарної допомоги в Україну. Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.

"Йдеться про звільнення перевізників від будь-яких додаткових умов, зокрема, необхідності оформлення дозволів на міжнародні вантажні перевезення. Це необхідно для оперативної доставки гуманітарних вантажів у період воєнного стану", – розповіли у МІУ.

Зокрема, для перетину кордону з Литвою, Латвією та Словаччиною не потрібно подавати інформацію про перевізника та транспортний засіб.

Федеральне міністерство цифрових технологій та транспорту Німеччини також повідомило, що українські перевізники можуть здійснювати перевезення медикаментів та гуманітарної допомоги територією Німеччини без використання дозволів. Для здійснення такого перевезення перевізнику необхідно надати номер транспортного засобу.

У свою чергу Угорщина скасувала плату за користування дорогами та реєстрацію подій в електронній системі BIREG у разі транспортування гуманітарного вантажу в Україну їхньою територією.

"Важливо – на лобовому склі автомобіля має бути розміщене добре видиме оголошення з написом "Humanitarian Aid for Ukraine" та малюнок хреста червоного кольору.

В наявності має бути заповнена українською/англійською Декларація про перелік товарів, що визнані гуманітарною допомогою, а також супровідний лист від організації (англійською мовою), яка надсилає гуманітарний вантаж в Україну з інформацією про одержувача, реєстраційний номер автомобіля, дату відправлення, характер та про характер вантажу", – зазначили у Мінінфраструктури.

Крім цього, інформація про транспортний засіб, який рухатиметься територією Угорщини, має бути надана Міністерству інфраструктури України для інформування угорської сторони.

Для перетину кордону з Польщею перевізники повинні заздалегідь заповнити форму.

Також Республіка Польща скасувала плату за використання всіма дорогами для перевізників гуманітарних вантажів. "Для всіх громадян України, які вимушено залишають власну країну, польська сторона забезпечить безоплатний проїзд залізничним транспортом”, – написали в МІУ.

Нагадаємо, Тайвань відправив в Україну 27 тонн гуманітарної допомоги, зокрема товарів медичного призначення.

Раніше повідомлялося, що Латвія передала Україні понад 30 вантажівок із шоломами, сухим пайком, медичними приладами та ліками, а також 500 тонн дизельного палива для Збройних Сил України.