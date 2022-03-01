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НБУ відкрив рахунок для гуманітарної допомоги українцям, які постраждали від російської агресії
Національний банк України відкрив Міністерству соціальної політики поточний рахунок для зарахування благодійної допомоги з України та з-за кордону для громадян України, які найбільше страждають від війни. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
"Російська агресія залишила тисячі українців без житла, грошей, одягу, їжі та інших елементарних речей. Проте Україна та світ не залишають їх наодинці зі своїм горем – фінансова підтримка активно надходить як від громадян нашої держави, так і з-за кордону", - зазначив голова НБУ Кирило Шевченко.
Щоб упорядкувати надходження коштів від донорів на гуманітарну допомогу, НБУ і відкрив вказаний рахунок, який акумулював благодійні внески на соціальні потреби у воєнний час.
Отримані на цей рахунок кошти спрямовуватимуться Міністерством соцполітики на задоволення продовольчих потреб та облаштування місць розміщення біженців та громадян, які у зв'язку з бойовими діями залишили місце проживання, забезпечення їх одягом та взуттям, ліками та товарами першої необхідності, надання одноразової грошової допомоги та задоволення інших першочергових потреб.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Рахунок є мультивалютним, переказати кошти на нього можна з-за кордону в доларах США, євро та британських фунтах. Українські ж громадяни та бізнес можуть перераховувати гроші у національній валюті.
Номер рахунку – UA823000010000032302338301027, одержувач – Мінсоцполітики. Для зарахування коштів у іноземних валютах реквізити такі (при необхідності Нацбанк їх оновить):
Євро:
BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUAUAUXXXX
IBAN DE05504000005040040066
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027
BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt
BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF
BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Німеччина
Американські долари:
BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Україна
ACCOUNT NUMBER: 400807238
BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York
BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33
ABA 0210 0002 1
BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, Нью-Йорк, NY 10017, USA
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027
Британські фунти:
BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: Міністерство соціальної політики України
SORT CODE: 60-92-42
ACCOUNT NUMBER: 0080033041
GB52CHAS60924280033041
REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 32302338301027
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Україна
BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London
BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L
BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK
Нагадаємо, що раніше НБУ відкрив рахунок для допомоги українським Збройним силам. Його номер UA843000010000000047330992708. На нього ж зараховуються кошти, що надсилаються в американських, канадських та австралійських доларах, євро, британських фунтах, швейцарських франках, юанях та ієнах.
Крім того, український центробанк відкрив у Польщі рахунок у злотих, куди також можна перераховувати гроші на потреби української армії.