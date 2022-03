НБУ відкрив рахунок для гуманітарної допомоги українцям, які постраждали від російської агресії

Національний банк України відкрив Міністерству соціальної політики поточний рахунок для зарахування благодійної допомоги з України та з-за кордону для громадян України, які найбільше страждають від війни. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

"Російська агресія залишила тисячі українців без житла, грошей, одягу, їжі та інших елементарних речей. Проте Україна та світ не залишають їх наодинці зі своїм горем – фінансова підтримка активно надходить як від громадян нашої держави, так і з-за кордону", - зазначив голова НБУ Кирило Шевченко.

Щоб упорядкувати надходження коштів від донорів на гуманітарну допомогу, НБУ і відкрив вказаний рахунок, який акумулював благодійні внески на соціальні потреби у воєнний час.

Отримані на цей рахунок кошти спрямовуватимуться Міністерством соцполітики на задоволення продовольчих потреб та облаштування місць розміщення біженців та громадян, які у зв'язку з бойовими діями залишили місце проживання, забезпечення їх одягом та взуттям, ліками та товарами першої необхідності, надання одноразової грошової допомоги та задоволення інших першочергових потреб.

Рахунок є мультивалютним, переказати кошти на нього можна з-за кордону в доларах США, євро та британських фунтах. Українські ж громадяни та бізнес можуть перераховувати гроші у національній валюті.

Номер рахунку – UA823000010000032302338301027, одержувач – Мінсоцполітики. Для зарахування коштів у іноземних валютах реквізити такі (при необхідності Нацбанк їх оновить):

Євро:

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUAUAUXXXX

IBAN DE05504000005040040066

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027

BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt

BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Німеччина



Американські долари:

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Україна

ACCOUNT NUMBER: 400807238

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York

BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33

ABA 0210 0002 1

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, Нью-Йорк, NY 10017, USA

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027



Британські фунти:

BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: Міністерство соціальної політики України

SORT CODE: 60-92-42

ACCOUNT NUMBER: 0080033041

GB52CHAS60924280033041

REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 32302338301027

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Україна

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London

BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK



Нагадаємо, що раніше НБУ відкрив рахунок для допомоги українським Збройним силам. Його номер UA843000010000000047330992708. На нього ж зараховуються кошти, що надсилаються в американських, канадських та австралійських доларах, євро, британських фунтах, швейцарських франках, юанях та ієнах.

Крім того, український центробанк відкрив у Польщі рахунок у злотих, куди також можна перераховувати гроші на потреби української армії.