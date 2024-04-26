Хто навчає трейдингу безкоштовно?

Питання яке хвилює багатьох. Адже здобути навіть базові знання та фундаментальні дані - це може бути дорогою мрією! CRYPTOLOGY у співпраці з криптобіржею WhiteBIT - це дві феї, які втілюють ваші мрії в реальність, адже вони створили безкоштовні курси з трейдингу - https://cryptology.school/free, мета яких - допомогти вам розпочати свій шлях в світі криптовалют та трейдингу.

Що це за безкоштовні курси?

Ці курси були розроблені CRYPTOLOGY та WhiteBIT. Академія трейдингу CRYPTOLOGY - це найбільша спільнота трейдерів в Україні. Команда практикуючих та досвідчених трейдерів CRYPTOLOGY розробили безкоштовний унікальний онлайн курс разом з біржею WhiteBIT, мета цих курсів - допомогти всім, хто прагне фінансової свободи. Якщо коротко, то ось що ці курси можуть вам запропонувати:

9 модулів з уроками. Всі уроки ведуть професіонали з CRYPTOLOGY. Кожен урок це не просто PDF файл з купою букв та слів які ви не розумієте. Кожен урок проходить в форматі відео, де вам пояснюють складні речі простими словами. В кінці кожного уроку вас чекає тест. Відповіли неправильно? Вам дадуть тайм-код, який покаже правильну відповідь. Як зрозуміти, що ви правильно зрозуміли всю інформацію модулю загалом, а не тільки окремі уроки? В кінці модулю вас так само буде чекати тест. Тому навіть якщо ви щось забули або не так зрозуміли, то тест вам на це вкаже. Там також дадуть доступ до різних методичних матеріалів, які були створені професіоналами вручну, та стануть чудовим доповненням відеоуроків - адже деяку інформацію все ж легше засвоїти у вигляді тексту, а не відео. Ці курси можна проходити будь де, будь коли. Якщо ви навчаєтесь або працюєте - це не проблема. Відео-уроки можна дивитись в будь-який зручний для вас час.

Якщо ви шукали безкоштовні курси - то це ваш шанс.

Висновки?

Чи варто вам проходити ці безкоштовні онлайн курси трейдингу? Вони розраховані на тих, хто хоче тільки почати, але не знає з чого. Навіть якщо ви вже займаєтися трейдингом, ви все одно зможете щось для себе віднайти - адже вчитися ніколи не пізно.

Але чи варто взагалі починати? Загалом це вирішувати вам. Але ви повинні розуміти, що трейдером може стати фактично кожен. Для цього не потрібна економічна освіта. Багато відомих трейдерів не були професійними економістами, коли вони починали. Трейдинг вимагає знань та дисципліни. І перше і друге ви можете здобути, тому єдина перешкода на цьому шляху - це ваше особисте бажання починати. В цьому безкоштовному курсі ви зможете отримати ті знання та навички, які всі інші продають за гроші, що робить це найкращим можливим рішенням для старту. Тому єдине, що від вас потребується - ваш час.