Українці стали частіше купувати автобуси: скільки придбали у серпні

У серпні 2026 року український автопарк поповнили 266 автобусів, включно з мікроавтобусами.

Як пише Dilo, про це інформує "Укравтопром".

Ринок автобусів в Україні зріс

Порівняно із серпнем минулого року кількість таких реєстрацій зросла на 3%. Водночас частка нових автобусів скоротилася - у серпні вона становила 56% від загального обсягу, тоді як рік тому цей показник був на рівні 61%.

Серед нових автобусів найбільше реєстрацій припало на українські марки. Лідером став ZAZ - 42 одиниці. Друге місце посів ATAMAN із результатом 38 автобусів, третім був ETALON - 32 одиниці.

У сегменті вживаних автобусів найбільше вперше зареєстрували автомобілі марки Mercedes-Benz - 58 одиниць. Далі у рейтингу розташувалися Volkswagen із 12 автобусами та VDL - 10 одиниць.

Загалом від початку 2026 року український автобусний парк поповнився 1716 транспортними засобами. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

При цьому кількість нових автобусів за січень–серпень становила 731 одиницю, що на 9% менше за торішній показник. Натомість реєстрації вживаних автобусів зросли на 15% — до 985 одиниць.

Нагадаємо, у липні в Україні реалізували та вперше зареєстрували 499 автобусів. Тоді ринок скоротився майже на 10% у річному вимірі, а єдиним сегментом зі зростанням був імпорт уживаної техніки — він збільшився на третину.