Від Sprinter до ЗАЗ: які автобуси купували українці у липні 2026 року

У липні 2026 року в Україні реалізовано та первинно зареєстровано 499 автобусів. Це на 2,9% менше за показники червня та на 9,8% нижче проти липня минулого року. Попри загальне падіння ринку, єдиним сегментом, який показав річне зростання, виявився імпорт уживаної техніки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Динаміка сегментів та структура ринку

Найбільшу частку ринку й надалі утримують внутрішні перепродажі — 61,5% (307 угод), що на 15,2% менше, ніж торік.

Топ-10 моделей на внутрішньому ринку:

Mercedes-Benz Sprinter — 84 БАЗ/ЧАЗ А079 «Еталон» — 19 Volkswagen Crafter — 16 Богдан/Ataman A-092 — 16 Ford Transit — 12 Mercedes-Benz Citaro — 11 ГАЗ 3221 «Газель» — 10 Mercedes-Benz Vario — 9 Neoplan Cityliner — 8 VDL Citea — 7

Імпорт уживаних автобусів зріс на 33,3% у річному вимірі до 116 реєстрацій, збільшивши свою частку до 23,2%.

Топ-10 імпортованих уживаних моделей:

Mercedes-Benz Sprinter — 28 MAN Lion’s City — 9 Mercedes-Benz Citaro — 6 Mercedes-Benz Vario — 6 VDL Berkhof Ambassador — 6 Iveco Daily — 5 Volkswagen Crafter — 5 Ford Transit — 4 MAN A39 — 3 Renault Master — 3

Ринок нових автобусів просів на 26,9% проти липня 2025 року (до 76 одиниць), хоча й показав стрибок відносно слабкого червня (+55,1%). Із цього обсягу 54 машини були виготовлені або переобладнані в Україні.

Топ-10 нових моделей:

ЗАЗ A08 I-VAN — 18 Ford Transit — 15 БАЗ A081 «Еталон» — 11 Ataman D-093S2 — 7 Богдан/Ataman A-221 — 6 Ataman D-093S4 — 5 Богдан/Ataman A-092 — 4 JAC Sunray — 4 IKT-АСВ-052 — 2 Mercedes-Benz Sprinter — 1

Лідери брендів та вік парку

Беззаперечним лідером перепродажів та імпорту залишається Mercedes-Benz Sprinter, на який припадає понад чверть усіх внутрішніх угод.

У сегменті нових автобусів першість здобула вітчизняна марка ЗАЗ (18 одиниць модельного ряду A08 I-VAN), за якою йдуть Ataman (16 шт.) та Ford (15 шт.).

За віковою структурою імпортована техніка виявилася значно молодшою за внутрішній парк: середній вік завезених уживаних автобусів становить 14,3 року проти 20,3 року на внутрішньому ринку.

Абсолютну більшість продажів (77,4%) формують малі та середні автобуси, а основним типом пального залишається дизель із часткою 93,6%.

Нагадаємо, у червні український ринок нових комерційних автомобілів продемонстрував суттєве зростання. За місяць було реалізовано 1206 вантажівок і спецавтомобілів, що на 41% більше, ніж за аналогічний період минулого року.