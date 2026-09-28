У Києві російський БпЛА пошкодив АЗК мережі OKKO (ФОТО)

У понеділок, 28 вересня, внаслідок чергової ворожої атаки на Київ зазнав пошкоджень один із автозаправних комплексів мережі OKKO.

Як пише Dilo, про це повідомили на сторінці компанії у Facebook.

У пресслужбі мережі АЗК наголосили, що персонал спрацював чітко за інструкціями у критичній ситуації. Обійшлося без людських жертв та постраждалих.

"Команда АЗК діяла злагоджено та відповідно до безпекових протоколів. Працівники згідно з інструкцією оперативно припинили роботу та перейшли в укриття. На щастя, ніхто не постраждав — і це для нас найважливіше", — йдеться в офіційному повідомленні компанії.

Наразі на місці події працюють профільні служби. Експерти розпочали оцінку масштабів руйнувань, щоб визначити обсяг необхідних відновлювальних робіт для якнайшвидшого повернення комплексу до роботи.

Раніше зранку понеділка міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про наслідки ворожого удару в Оболонському районі столиці. За його інформацією, через влучання безпілотника на території АЗС були пошкоджені паливні колонки та виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

Фото: ОККО

Фото: ОККО

Про ОККО

OKKO – одна з найбільших мереж автозаправних комплексів в Україні. Брендом, що налічує понад 410 АЗК, володіє АТ "Концерн Галнафтогаз". Підрозділи групи також займаються реалізацією товарів через магазини на АЗК, продажем нафтопродуктів великим та малим гуртом, їхнім зберіганням і транспортуванням. У мережі діє 11 нафтобаз і 19 стаціонарних та мобільних лабораторій контролю якості нафтопродуктів.

Загалом за чотири роки повномасштабної війни компанія перерахувала до бюджету понад 77 млрд гривень податків і зборів, а також спрямувала понад 4 млрд гривень благодійної допомоги на підтримку ЗСУ, відбудову зруйнованої інфраструктури та інші гуманітарні потреби.

Нагадаємо, 23 вересня російські дрони пошкодили АЗС "Укрнафти" у двох районах столиці.