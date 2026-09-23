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Росіяни вже вшосте атакували АЗС "Укрнафти" у Києві (ФОТО)

росіяни атакували АЗК
Росіяни знову атакували АЗС. Фото: facebook.com/sergio.fedorenko

23 вересня російські дрони продовжили атакувати Київ. Внаслідок обстрілів зафіксували пошкодження АЗС "Укрнафти" у двох районах столиці.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба "Укрнафти"

В компанії розповіли, що сьогодні зранку під атакою знову опинився автозаправний комплекс мережі в столиці.

Фото 2 — Росіяни вже вшосте атакували АЗС "Укрнафти" у Києві (ФОТО)
Фото: ukrnafta.com

"Найважливіше: люди не постраждали — персонал перебував в укритті", - зауважив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

Наразі на місці російської атаки працюють рятувальники та поліція. Після завершення їхньої роботи компанія зможе повноцінно оцінити масштаби пошкоджень і визначити подальші дії.

Фото 3 — Росіяни вже вшосте атакували АЗС "Укрнафти" у Києві (ФОТО)
Фото: facebook.com/sergio.fedorenko

Зазначається, що UKRNAFTA продовжує працювати, а пошкоджені об’єкти будуть відновлювати, щоб забезпечити людей пальним.

 Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, у Голосіївському районі росіяни влучили дроном по АЗС.

Також у Дарницькому районі внаслідок атаки сталося загоряння на даху однієї з АЗС.

Удари РФ по АЗС 

15 вересня вранці російська війська завдали удару дронами по ще двум АЗК мережі "Укрнафта" на правому та лівому березі Києва.

11 вересня російські війська вдарили безпілотниками по двох АЗС у Києві — у Дніпровському й Оболонському районах. В одну з них влучили двічі.

Від ранкової атаки на АЗС Києва відомо про двох загиблих . Всього постраждали від ранкової атаки на столицю 6 людей. Із них 5 медики госпіталізували.

 10 вересня, російські війська завдали удару реактивним безпілотником по автозаправному комплексу "Укрнафта" в Києві у Голосіївському районі поблизу ТРЦ "Республіка". Тоді внаслідок удару постраждали четверо.

На місці удару по заправці загорівся легковий автомобіль, пошкоджена зупинка громадського транспорту, а після повторного влучання загорілися дизельні генератори.

Автор:
Світлана Манько

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