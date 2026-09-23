Россияне уже в шестой раз атаковали АЗС "Укрнафты" в Киеве (ФОТО)

23 сентября российские дроны продолжили атаковать Киев. В результате обстрелов зафиксировали повреждения АЗС "Укрнафты" в двух районах столицы.

Как пишет Dilo, об этом сообщает прессслужба "Укрнафты"

В компании рассказали, что сегодня с утра под атакой снова оказался автозаправочный комплекс сети в столице.

"Самое важное: люди не пострадали - персонал находился в укрытии", - отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

На месте российской атаки работают спасатели и полиция. После завершения работы компания сможет полноценно оценить масштабы повреждений и определить дальнейшие действия.

UKRNAFTA продолжает работать, а поврежденные объекты будут восстанавливать, чтобы обеспечить людей горючим.

Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, в Голосеевском районе россияне попали дроном по АЗС.

Также в Дарницком районе в результате атаки произошло возгорание на крыше одной из АЗС.

Удары РФ по АЗС

15 сентября утром российские войска нанесли удар дронами по еще д вум АЗК сети "Укрнафта" на правом и левом берегу Киева.

11 сентября российские войска ударили беспилотниками по две АЗС в Киеве - в Днепровском и Оболонском районах. В одну из них попали дважды.

От утренней атаки на АЗС Киева известно о двух погибших. Всего пострадали от утренней атаки на столицу 6 человек. Из них 5 медиков госпитализировали.

10 сентября, российские войска нанесли удар реактивным беспилотником по автозаправочному комплексу "Укрнефть" в Киеве в Голосеевском районе вблизи ТРЦ "Республика". Тогда в результате удара пострадали четверо.

На месте удара по заправке загорелся легковой автомобиль, повреждена остановка общественного транспорта, а после повторного попадания загорелись дизельные генераторы.