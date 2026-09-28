В Киеве российский БПЛА повредил АЗК сети OKKO (ФОТО)

В понедельник, 28 сентября, в результате очередной вражеской атаки на Киев получил повреждения один из автозаправочных комплексов сети OKKO.

Как пишет Dilo, об этом сообщили на странице компании в Facebook.

В пресс-службе сети АЗК подчеркнули, что персонал сработал четко по инструкциям в критической ситуации. Обошлось без человеческих жертв и пострадавших.

"Команда АЗК действовала слаженно и в соответствии с протоколами безопасности. Работники согласно инструкции оперативно прекратили работу и перешли в укрытие. К счастью, никто не пострадал — и это для нас самое важное", — говорится в официальном сообщении компании.

Сейчас на месте происшествия работают профильные службы. Эксперты приступили к оценке масштабов разрушений, чтобы определить объем необходимых восстановительных работ для скорейшего возвращения комплекса к работе.

Ранее утром в понедельник городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о последствиях вражеского удара в Оболонском районе столицы. По его информации, из-за попадания беспилотника на территории АЗС были повреждены топливные колонки и возник пожар, который оперативно ликвидировали.

Фото: ОККО

Фото: ОККО

Про ОККО

OKKO – одна из самых больших сетей автозаправочных комплексов в Украине. Брендом, насчитывающим более 410 АЗК, владеет АО "Концерн Галнафтогаз". Подразделения группы также занимаются реализацией товаров через магазины на АЗК, продажей нефтепродуктов крупным и малым оптом, их хранением и транспортировкой. В сети действуют 11 нефтебаз и 19 стационарных и мобильных лабораторий контроля качества нефтепродуктов.

Всего за четыре года полномасштабной войны компания перечислила в бюджет более 77 млрд. гривен налогов и сборов, а также направила более 4 млрд. гривен благотворительной помощи в поддержку ВСУ, восстановление разрушенной инфраструктуры и другие гуманитарные нужды.

Напомним, 23 сентября российские дроны повредили АЗС "Укрнафта" в двух районах столицы.