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Российская атака повредила офис "Опендатабот" в Днепре

офи Опендатбот
Офис Опендатабота оказался под атакой

Россия атаковала офис “Опендатабот” в Днепре. Пострадавших нет, а услуги компании продолжают работать в штатном режиме.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба компании.

Опендатабот сообщил об атаке

Российская атака сегодня, 28 сентября, затронула офис сервиса "Опендатабот" в Днепре.

В компании отметили, что атака не отразилась на работе сервисов. Автоматизированные системы и другие технологические решения продолжают работать в штатном режиме.

В "Опендатаботе" сообщили, что дополнительные подробности и официальные комментарии предоставят после получения информации из официальных источников.

Напомним, в результате вражеской атаки было повреждено помещение дата-центра Cosmonova. Клиентские данные удалось сохранить.

Автор:
Ольга Опенько

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