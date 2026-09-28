Российская атака повредила офис "Опендатабот" в Днепре

Россия атаковала офис “Опендатабот” в Днепре. Пострадавших нет, а услуги компании продолжают работать в штатном режиме.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба компании.



Опендатабот сообщил об атаке

Российская атака сегодня, 28 сентября, затронула офис сервиса "Опендатабот" в Днепре.

В компании отметили, что атака не отразилась на работе сервисов. Автоматизированные системы и другие технологические решения продолжают работать в штатном режиме.

В "Опендатаботе" сообщили, что дополнительные подробности и официальные комментарии предоставят после получения информации из официальных источников.

Напомним, в результате вражеской атаки было повреждено помещение дата-центра Cosmonova. Клиентские данные удалось сохранить.