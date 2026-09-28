Туристический сбор принес общинам почти 270 млн грн: где собрали больше всего

За 8 месяцев этого года в местные бюджеты Украины было уплачено 269,9 млн грн. туристического сбора. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда поступления составляли 219,5 млн гривен.

Как пишет Dilo, об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Где собрали больше всего

Наибольшие поступления туристического сбора были зафиксированы в регионах с крупнейшими туристическими центрами. В местные бюджеты поступило:

Киев - 53,8 млн грн;

Львовская область - 52,5 млн грн;

Ивано-Франковская область - 38,2 млн грн;

Закарпатская область - 27,5 млн грн.

Туристический сбор является одним из источников доходов местных бюджетов. Изменение его поступлений показывает, как меняется активность туристической сферы в общинах.

Влияние администрирования и новые инструменты

Рост поступлений также является результатом совместных действий по совершенствованию администрирования налога. В частности, пилотный проект в четырех общинах Хмельницкой и Черновицкой области помог увеличить задекларированные суммы сбора на 60%.

Для анализа показателей Государственная налоговая служба запустила аналитический дашборд "Аналитика туристического сбора". Этот инструмент позволяет получать информацию по областям, общинам, типам плательщиков и видам экономической деятельности для планирования местных доходов.

Напомним, почти треть общин в Украине до сих пор не ввела туристический сбор, хотя за первое полугодие 2026 он принес местным бюджетам 174,9 млн грн. ГНС планирует расширить администрирование сбора, поскольку, по оценкам специалистов, 20–30% туристического рынка работает в тени.