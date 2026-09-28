США могут запретить экспорт дизеля из-за рекордных цен на топливо

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень серьезно" рассматривает введение запрета на экспорт американского дизельного горючего, чтобы остановить рост цен внутри страны.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Общаясь с журналистом Fox News на турнире по гольфу у Чикаго, Трамп объяснил, что такой шаг может привести к небольшому подорожанию бензина для легковых авто, но правительство все равно рассматривает эту возможность и может на нее пойти.

Ограничить вывоз горючего призвали законодатели из аграрных штатов в разгар осеннего сбора урожая. Ситуация на мировом рынке обострилась из-за проблем с поставками в Ормузском проливе и украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Поэтому США стали для мира резервным поставщиком последней надежды, а экспорт дизеля в прошлом месяце подскочил к недельному рекорду — почти 2 млн баррелей в сутки.

Ценовой рекорд перед выборами и споры во власти

Дизель питает сельхозтехнику, грузовые поезда, грузовики и фургоны доставки. На прошлой неделе розничные цены на горючее в США побили рекорд и составляют в среднем около 6,50 доллара за галлон. Это усиливает тревогу избирателей по поводу стоимости жизни накануне промежуточных выборов в ноябре.

Последствия возможного краткосрочного запрета на экспорт уже изучают директор Национального экономического совета Кевин Хассетт, министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир.

В то же время руководители нефтяных компаний и отраслевые ассоциации выступают против эмбарго и предлагают временно отменить федеральный акциз на дизель. Однако это вызвало внутренние споры из-за процедуры, особенно во время предвыборного перерыва в Палате представителей. Министр энергетики Крис Райт отметил, что правительство ведет переговоры с переработчиками о добровольном ограничении поставок вместо официального государственного запрета.

Что это значит для других стран

В случае ограничений цены на дизель в США могут быстро пойти вниз, по крайней мере на короткий период. В то же время, остановка экспорта заставит союзников Америки, в частности Великобританию и Бразилию, срочно искать других поставщиков горючего.

Поэтому некоторые компании уже добавляют в контракты специальные защитные пункты на случай паузы в поставках за границу.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп настаивает на введении полного запрета на экспорт американского дизельного горючего. Такой шаг нефтяная отрасль США обсуждала за последние несколько недель, а возможное вступление в силу этих ограничений чревато тяжелыми последствиями для мирового и внутреннего энергетического рынка.