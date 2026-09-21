Топливный кризис в США: цены на дизель достигли исторического максимума

Розничные цены на дизельное топливо в США впервые в истории превысили отметку в 6,50 доллара за галлон, установив новый антирекорд. По данным Американской автомобильной ассоциации, общенациональный средний показатель достиг 6,505 доллара.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Особенно быстрыми темпы роста оказались в сентябре, когда цены увеличились более чем на 87 центов с начала месяца, обновляясь практически ежедневно и превзойдя предыдущий пиковый показатель 2022 года.

Глобальные факторы дефицита топлива

Сокращение мировых поставок дизеля связано с войной между США и Ираном, из-за чего транзит энергоносителей через Ормузский пролив остается ограниченным.

В то же время, поставки сырой нефти из региона еще не вернулись к довоенным объемам, что ограничивает работу нефтеперерабатывающих предприятий во всем мире.

Ситуацию усложняют ограничения на экспорт топлива из России, которое может продлить запрет из-за систематических ударов украинских беспилотников по перерабатывающим заводам. В частности, недавнюю атаку подвергся Московский нефтеперерабатывающий завод во время самого масштабного ночного обстрела года.

Воздействие на экономику и политику

Хотя большинство американских водителей не используют дизель для легковых авто, этим топливом заправляют грузовики, сельхозтехнику, поезда, генераторы и бьющие по всей экономике системы отопления.

На фоне приближающихся промежуточных выборов стремительное подорожание может ударить по позициям Республиканской партии президента Дональда Трампа в сельскохозяйственных и северных штатах.

Несмотря на это, аналитики Института прогресса отмечают, что с поправкой на инфляцию текущие цены все еще ниже исторических максимумов 2022 года.

Напомним, в начале сентября розничные цены на дизельное топливо в США достигли самого высокого уровня с середины 2022 года, превысив пиковые показатели начала войны с Ираном.