Выше 100 грн за литр дизтоплива: к чему готовиться украинским водителям на этой неделе

Уже с понедельника украинские водители могут увидеть на АЗС новые рекордные ценники: стоимость дизельного горючего готовится пересечь отметку 100 грн/л, а бензин A-95 прибавит в цене еще до 1,5 грн. Большие национальные сети уже зафиксировали ценники в шаге от максимума — на уровне 99,90 грн/л, параллельно решая проблему с технической готовностью табло до пятизначных сумм. Пересекут ли заправки психологический барьер на этой неделе и чего ждать от рынка в ближайшие дни, анализирует Dilo .

В конце прошлой недели мировые цены на нефть несколько упали после сообщений, что Саудовская Аравия планирует возобновить работу нефтепровода Восток-Запад на уровне около половины его мощности в течение нескольких дней. Кроме того, по информации Reuters, Китай обратился к Ирану с просьбой ограничить нападения йеменских хуситов на аравийскую нефтяную инфраструктуру.

По состоянию на вечер пятницы, 18 сентября, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на ноябрь подешевели на $0,96 за баррель или на 0,91% — до $103,9 за баррель. Октябрьские фьючерсы американской нефти марки West Texas Intermediate снизились в цене на $1,61 или на 1,58% — до $100,3 за баррель.

Кроме того, 18 сентября саудовская нефтяная компания Saudi Aramco сообщила, по меньшей мере, двум европейским клиентам по нефтепереработке, что в следующем месяце они не получат обещанных объемов нефти после недавней атаки на ключевой трубопровод королевства, ведущий к Красному морю. Обычно европейские партнеры получают нефть в рамках регулярных срочных контрактов, что гарантирует ежемесячные стабильные поставки. Источники, знакомые с ситуацией, отмечают, что частичный перезапуск магистрали ожидается в ближайшие дни, тогда как на полное восстановление всех рабочих мощностей понадобится около шести недель. Эта ситуация, вероятно, будет давить на европейские котировки бензина и газойля (основное сырье для изготовления дизтоплива), что повлечет за собой дальнейший рост цен бензина и дизеля в Украине.

Сети АЗС решают проблему с электронными табло, чтобы поднять цены выше 100 грн/л

По данным консалтинговой компании "Нафторынок", во второй половине прошлой недели оптовая цена дизтоплива несколько снизилась, хотя по результатам недели цены выросли. По состоянию на вечер пятницы, 18 сентября, по сравнению с 11 сентября, средняя оптовая цена дизельного топлива в Украине выросла на 2,37 грн/л — до 96,13 грн/л, а по сравнению с 16 сентября дизель подешевел на 1,52 грн/л.

На внешнем рынке одновременно котировки газойля возобновили рост. Фьючерсы на Лондонской бирже к вечеру пятницы торговались на уровне $1 521,50/т, повысившись с начала торгов на $35,60/т. На валютном рынке наблюдалась разнонаправленная динамика. По данным Национального банка, официальный курс доллара вырос на 0,03 грн, до 44,67 грн/$, в то время как евро подешевел на 0,27 грн, до 51,24 грн/€.

На оптовом рынке бензина в конце прошлой недели также преобладало понижение, хотя по результатам недели средняя цена выросла. По состоянию на 18 сентября по сравнению с 11 сентября средняя цена бензина А-95 выросла на 1,91 грн/л до 83,74 грн/л, а по сравнению с 16 сентября цена снизилась на 99 коп./л.

На внешних рынках бензиновые котировки демонстрировали разнонаправленную динамику. По состоянию на 17 сентября котировки бензина А-95 на северо-западном базисе выросли на $2/т – до $1 341/т. В то же время, южный индикатор FOB Med снизился на $3/т – до $1 314/т. Темпы импорта бензина в сентябре остаются высокими, однако в течение 14-16 сентября наблюдалось их замедление. По итогам первых 16 дней месяца среднесуточные объемы импорта бензина всех марок оставались на 4,8% выше среднесуточного уровня августа.

В розничном сегменте на прошлой неделе сентября сохранялась восходящая динамика цен. Бензин и дизтопливо продолжили дорожать, а на отдельных АЗС цены добились новых максимальных значений. По состоянию на вечер пятницы, 18 сентября по сравнению с 11 сентября средняя цена бензина А-95 на АЗС выросла на 4,75 грн/л до 88,40 грн/л, а средняя цена дизтоплива выросла на 3,92 грн/л до 98,31 грн/л. Наиболее показательным изменением в сегменте дизельного горючего стало очередное обновление ценовых максимумов в сети Neftek. Цена дизтоплива в этой сети повысилась на 2,01 грн/л – до 100 грн/л. Цена бензина А-98 также достигла 100 грн/л, тогда как премиальное дизельное топливо подорожало на 4,01 грн/л до 102 грн/л. Таким образом, Neftek одновременно по трем позициям установила новые максимальные значения цен на рынке горючего. Среди крупнейших сетей подорожание бензинов происходило синхронно. В сетях WOG, ОККО и SOCAR цены на А-95 и А-95+ выросли на 2 грн/л. В то же время, в WOG и SOCAR стоимость дизельного горючего не изменилась, тогда как ОККО повысил ее на 0,40 грн/л. В результате WOG, ОККО, UPG и SOCAR установили одинаковую цену на дизельное топливо – 99,90 грн/л, сформировав общий максимум среди крупнейших операторов. Самые высокие цены на бензин оставались в сети SOCAR, где А-95 стоил 93,90 грн/л, а А-95+ - 96,90 грн/л. В то же время, UPG повысил цены на А-95 и А-95+ на 1 грн/л, оставив при этом стоимость дизельного топлива на уровне 99,90 грн/л. В сети KLO бензины подорожали на 1,90 грн/л, а дизельное топливо – на 0,40 грн/л — до 99,80 грн/л, что всего на 0,10 грн/л ниже уровня, установленного крупнейшими сетями. Цены основных видов горючего также выросли в сетях Ukrnafta и "БРСМ-Нафта". В Ukrnafta А-92 и А-95 подорожали на 2 грн/л, дизельное топливо – на 1 грн/л, в то время как на А-95+ цена снизилась на 1 грн/л в рамках акционного предложения. В "БРСМ-Нефть" основные виды горючего подорожали на 1 грн/л. Среди региональных операторов цены также заметно выросли. Существенное подорожание зафиксировано в Green Wave, Marshal, Rur и ManGo, где бензины прибавили 3–5 грн/л, а в отдельных сетях вместе с бензинами выросли и цены на дизельное топливо. В Ovis, BVS, "Укр-Петроль", ZOG и "Кворум-Нафта" основные виды горючего подорожали преимущественно на 2 грн/л. В других региональных сетях изменения были более сдержанными и в основном составляли 1–2 грн/л.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина , на этой неделе рост цен продолжится: бензин А-95 может подорожать на 1–1,5 грн/л, а дизтопливо может вырасти до 3 грн/л (хотя реальный потенциал удорожания дизеля сейчас составляет 5 грн/л) .

По его словам, сейчас большие сети уже подобрались к 100 грн/л и поднять цену до этой отметки и выше им сложно технически, поскольку электронные табло не приспособлены к демонстрации пятизначных чисел. Пока в Украине дефицит электронных табло, но сети в оперативном режиме решают эту проблему.

Левшкин добавляет, что со временем цены могут вырасти еще больше из-за дополнительного геополитического давления на рынок нефти. Кроме того, из-за напряжения на Ближнем Востоке растет роль Северной и Южной Америк в мировом снабжении нефти, поэтому начало сезона ураганов в Мексиканском заливе может еще больше усилить волатильность нефтяных котировок.

Газ дорожает из-за сезонного спроса в ЕС

По данным "Нафторынка", по состоянию на 18 сентября средняя цена на LPG с доставкой по Украине выросла на 464 грн/т - до 74 566 грн/т. Компания "Полтава Газтрейд" повысила прайсы на свой ресурс на 500–2 000 грн/т, предлагая его в пределах 71 000–76 000 грн/т в зависимости от региона.

Средняя стоимость газа самовывозом по стране увеличилась на 265 грн/т, достигнув 72891 грн/т. На рынке смесей в Киевской и Николаевской областях предложения от компаний "Газтрон Украина", "ТД ДМС Трейд", "Полтава Газтрейд" и RLS торговались в диапазоне 71500-75500 грн/т. Отдельно компания "Барс" выставила пропан в Киеве за 78 000 грн/т, а в Полтавской области подняла цену на 2 200 грн/т — до 77 500 грн/т.

На АЗС автогаз тоже дорожал, но не так стремительно, как бензин и дизель. По состоянию на 18 сентября по сравнению с 11 сентября средняя цена LPG выросла на 0,63 грн/л – до 44,03 грн/л. В течение второй половины прошлой недели в крупнейших сетях стоимость автогаза не изменялась, в то время как основные изменения произошли у отдельных региональных операторов. Больше всего, на 1 грн/л, LPG подорожал в Lotus, Autotrans, Green Wave, Opal, EuroNafta и "Фактор". В то же время, в Euro5 и VostokGaz цена снизилась на 0,50 и 1 грн/л соответственно.

На этой неделе газ продолжит дорожать в опте, говорит основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаил Шубан. По его словам, на этой неделе ожидается удорожание пропан-бутана на оптовом рынке в пределах 2000 грн/т. На АЗС, по словам бизнесмена, цены на автогаз на этой неделе могут дополнительно подняться еще на 50 коп./л .

Шубан отмечает, что основным драйвером роста является одновременное удорожание ресурса в тех странах, откуда Украина импортирует газ из-за сезонного спроса. В то же время, украинский рынок остается сбалансированным.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 92,90 99,90 45,50 WOG 92,90 99,90 45,50 Socar 93,90 99,90 45,50 Motto - 97,90 42,70 БРСМ-Нафта 85,99 95,99 42,79 UPG 89,90 97,90 45,50 UKRNAFTA 87,90 97,90 42,90

Данные: приложения сетей АЗС.