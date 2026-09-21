Вище 100 грн за літр дизпалива: до чого готуватися українським водіям на цьому тижні

Вже з цього понеділка українські водії можуть побачити на АЗС нові рекордні цінники: вартість дизельного пального готується перетнути позначку 100 грн/л, а бензин A-95 додасть у ціні ще до 1,5 грн. Великі національні мережі вже зафіксували цінники за крок до максимуму — на рівні 99,90 грн/л, паралельно вирішуючи проблему з технічною готовністю табло до п'ятизначних сум. Чи перетнуть заправки психологічний бар’єр на цьому тижні та чого чекати від ринку найближчими днями, аналізує Dilo .

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту дещо впали після повідомлень, що Саудівська Аравія планує відновити роботу нафтопроводу Схід-Захід на рівні близько половини його потужності впродовж кількох днів. Крім того, за інформацією Reuters, Китай звернувся до Ірану з проханням обмежити напади єменських хуситів на аравійську нафтову інфраструктуру.

Станом на вечір п'ятниці, 18 вересня, від початку торгів ф'ючерси еталонної марки Brent на листопад здешевшали на $0,96 за барель, або на 0,91% — до $103,9 за барель. Жовтневі ф'ючерси американської нафти марки West Texas Intermediate знизилися в ціні на $1,61, або на 1,58% — до $100,3 за барель.

Крім того, 18 вересня саудівська нафтова компанія Saudi Aramco повідомила щонайменше двом європейським клієнтам з нафтопереробки, що наступного місяця вони не отримають обіцяних обсягів нафти після недавньої атаки на ключовий трубопровід королівства, який веде до Червоного моря. Зазвичай європейські партнери отримують нафту в рамках регулярних термінових контрактів, що гарантує щомісячні стабільні постачання. Джерела, знайомі із ситуацією, зазначають, що частковий перезапуск магістралі очікується протягом найближчих днів, тоді як на повне відновлення всіх робочих потужностей знадобиться близько шести тижнів. Ця ситуація, ймовірно, тиснутиме на європейські котирування бензину та газойлю (основна сировина для виготовлення дизпального), що спричинить подальше зростання цін бензину та дизелю в Україні.

Мережі АЗС вирішують проблему з електронними табло, щоб підняти ціни вище 100 грн/л

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", у другій половині минулого тижня гуртова ціна дизпалива дещо знизилася, хоча за результатами тижня ціни зросли. Станом на вечір п'ятниці, 18 вересня, порівняно з 11 вересня середня гуртова ціна дизельного пального в Україні зросла на 2,37 грн/л — до 96,13 грн/л, а порівняно з 16 вересня дизель подешевшав на 1,52 грн/л.

На зовнішньому ринку водночас котирування газойлю відновили зростання. Ф’ючерси на Лондонській біржі станом на вечір п'ятниці торгувалися на рівні $1 521,50/т, підвищившись від початку торгів на $35,60/т. На валютному ринку спостерігалася різноспрямована динаміка. За даними Національного банку, офіційний курс долара зріс на 0,03 грн, до 44,67 грн/$, тоді як євро подешевшав на 0,27 грн, до 51,24 грн/€.

На гуртовому ринку бензину наприкінці минулого тижня також переважало зниження, хоча за результатами тижня середня ціна зросла. Станом на 18 вересня порівняно з 11 вересня середня ціна бензину А-95 зросла на 1,91 грн/л — до 83,74 грн/л, а порівняно з 16 вересня ціна знизилася на 99 коп./л.

На зовнішніх ринках бензинові котирування демонстрували різноспрямовану динаміку. Станом на 17 вересня котирування бензину А‑95 на північно-західному базисі зросли на $2/т – до $1 341/т. Водночас південний індикатор FOB Med знизився на $3/т – до $1 314/т. Темпи імпорту бензину у вересні залишаються високими, проте впродовж 14–16 вересня спостерігалося їх уповільнення. За підсумками перших 16 днів місяця середньодобові обсяги імпорту бензину всіх марок залишалися на 4,8% вищими за середньодобовий рівень серпня.

У роздрібному сегменті минулого тижня вересня зберігалася висхідна динаміка цін. Бензин і дизпальне продовжили дорожчати, а на окремих АЗС ціни досягли нових максимальних значень. Станом на вечір п'ятниці, 18 вересня, порівняно з 11 вересня середня ціна бензину А-95 на АЗС зросла на 4,75 грн/л — до 88,40 грн/л, а середня ціна дизпалива зросла на 3,92 грн/л — до 98,31 грн/л. Найбільш показовою зміною в сегменті дизельного пального стало чергове оновлення цінових максимумів у мережі Neftek. Ціна дизпалива в цій мережі підвищилася на 2,01 грн/л — до 100 грн/л. Ціна бензину А‑98 також сягнула 100 грн/л, тоді як преміальне дизельне пальне подорожчало на 4,01 грн/л — до 102 грн/л. Таким чином, Neftek одночасно за трьома позиціями встановила нові максимальні значення цін на ринку пального. Серед найбільших мереж подорожчання бензинів відбувалося доволі синхронно. У мережах WOG, ОККО та SOCAR ціни на А‑95 та А‑95+ зросли на 2 грн/л. Водночас у WOG та SOCAR вартість дизельного пального не змінилася, тоді як ОККО підвищив її на 0,40 грн/л. У результаті WOG, ОККО, UPG та SOCAR встановили однакову ціну на дизельне пальне – 99,90 грн/л, сформувавши спільний максимум серед найбільших операторів. Найвищі ціни на бензини залишалися в мережі SOCAR, де А‑95 коштував 93,90 грн/л, а А‑95+ – 96,90 грн/л. Водночас UPG підвищив ціни на А‑95 та А‑95+ на 1 грн/л, залишивши при цьому вартість дизельного пального на рівні 99,90 грн/л. У мережі KLO бензини подорожчали на 1,90 грн/л, а дизельне пальне – на 0,40 грн/л — до 99,80 грн/л, що лише на 0,10 грн/л нижче від рівня, встановленого найбільшими мережами. Ціни основних видів пального також зросли в мережах Ukrnafta та "БРСМ-Нафта". В Ukrnafta А‑92 та А‑95 подорожчали на 2 грн/л, дизельне пальне – на 1 грн/л, тоді як на А‑95+ ціна знизилася на 1 грн/л у межах акційної пропозиції. У "БРСМ-Нафта" основні види пального подорожчали на 1 грн/л. Серед регіональних операторів ціни також помітно зросли. Найсуттєвіше подорожчання зафіксовано в Green Wave, Marshal, Rur та ManGo, де бензини додали 3–5 грн/л, а в окремих мережах разом із бензинами зросли й ціни на дизельне пальне. В Ovis, BVS, "Укр-Петроль", ZOG та "Кворум-Нафта" основні види пального подорожчали переважно на 2 грн/л. В інших регіональних мережах зміни були стриманішими та здебільшого становили 1–2 грн/л.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, цього тижня зростання цін продовжиться: бензин А-95 може здорожчати на 1–1,5 грн/л, а дизпальне може зрости до 3 грн/л (хоча реальний потенціал здорожчання дизелю зараз становить 5 грн/л) .

За його словами, зараз великі мережі вже підібралися до 100 грн/л і підняти ціну до цієї позначки та вище їм складно технічно, оскільки електронні табло не пристосовані до демонстрації п'ятизначних чисел. Наразі в Україні дефіцит електронних табло, але мережі в оперативному режимі вирішують цю проблему.

Льоушкін додає, що з часом ціни можуть вирости ще більше через додатковий геополітичний тиск на ринок нафти. Крім того, через напругу на Близькому Сході зростає роль Північної та Південної Америк у світовому постачанні нафти, тож початок сезону ураганів у Мексиканській затоці може ще більше посилити волатильність нафтових котирувань.

Газ дорожчає через сезонний попит в ЄС

За даними "Нафторинку", станом на 18 вересня середня ціна на LPG з доставкою по Україні зросла на 464 грн/т — до 74 566 грн/т. Компанія "Полтава Газтрейд" підвищила прайси на свій ресурс на 500–2 000 грн/т, пропонуючи його в межах 71 000–76 000 грн/т залежно від регіону.

Середня вартість газу самовивозом по країні збільшилася на 265 грн/т, досягнувши 72 891 грн/т. На ринку сумішей у Київській та Миколаївській областях пропозиції від компаній "Газтрон Україна", "ТД ДМС Трейд", "Полтава Газтрейд" та RLS торгувалися в діапазоні 71 500–75 500 грн/т. Окремо компанія "Барс" виставила пропан у Києві за 78 000 грн/т, а в Полтавській області підняла на нього ціну на 2 200 грн/т — до 77 500 грн/т.

На АЗС автогаз також дорожчав, але не так стрімко, як бензин та дизель. Станом на 18 вересня порівняно з 11 вересня середня ціна LPG зросла на 0,63 грн/л — до 44,03 грн/л. Протягом другої половини минулого тижня в найбільших мережах вартість автогазу не змінювалася, тоді як основні зміни відбулися в окремих регіональних операторів. Найбільше, на 1 грн/л, LPG подорожчав у Lotus, Autotrans, Green Wave, Opal, EuroNafta та "Фактор". Водночас у Euro5 та VostokGaz ціна знизилася на 0,50 та 1 грн/л відповідно.

Цього тижня газ продовжить дорожчати в гурті, каже засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайло Шубан. Він прогнозує, що цього тижня очікується здорожчання пропан-бутану на гуртовому ринку в межах 2 000 грн/т. На АЗС, за словами бізнесмена, ціни на автогаз цього тижня можуть додатково зрости ще на 50 коп./л.

Шубан зазначає, що основним драйвером зростання є одночасне здорожчання ресурсу в тих країнах, звідки Україна імпортує газ через сезонний попит. Водночас український ринок залишається збалансованим.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 92,90 99,90 45,50 WOG 92,90 99,90 45,50 Socar 93,90 99,90 45,50 Motto - 97,90 42,70 БРСМ-Нафта 85,99 95,99 42,79 UPG 89,90 97,90 45,50 UKRNAFTA 87,90 97,90 42,90

Дані: застосунки мереж АЗС.