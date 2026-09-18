Саудівська Аравія припиняє експорт нафти до Європи: чому європейські заводи лишилися без палива

Саудівська нафтова компанія Saudi Aramco повідомила щонайменше двом європейським клієнтам з нафтопереробки, що наступного місяця вони не отримають обіцяних обсягів сирої нафти після недавньої атаки на ключовий трубопровід королівства, який веде до Червоного моря.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Зазвичай європейські партнери отримують нафту в рамках регулярних термінових контрактів, що гарантує щомісячні стабільні постачання. Проте наступного місяця ці відвантаження не відбудуться, оскільки обмеження стосуються абсолютно всіх європейських покупців у регіоні.

Наразі офіційні представники Saudi Aramco не надали швидких коментарів через позаробочий час.

Строки відновлення трубопроводу "Схід-Захід"

Саудівська Аравія була вимушена повністю зупинити роботу свого стратегічного трубопроводу "Схід-Захід" минулого тижня після цілеспрямованої атаки безпілотників.

Джерела, знайомі з ситуацією, зазначають, що частковий перезапуск магістралі очікується протягом найближчих днів, тоді як на повне відновлення всіх робочих потужностей знадобиться близько шести тижнів.

Традиційно європейські нафтопереробні заводи отримують саудівську сировину через єгипетський середземноморський порт Сіді-Керір, який сполучений із Червоним морем саме цим трубопроводом.

Ситуація на європейському ринку енергоносіїв

Різке припинення поставок спровокувало панічні настрої серед покупців, які змушені терміново шукати альтернативні джерела імпорту. Зокрема, польська компанія Orlen SA оголосила понад десять тендерів, намагаючись у найкоротші терміни забезпечити необхідні альтернативні постачання нафти.

Вимушена пауза в постачанні створює серйозні виклики для європейської енергобезпеки, враховуючи обсяги споживання саудівської сировини.

Згідно з офіційним щомісячним звітом Міжнародного енергетичного агентства про ринок нафти, лише у червні європейські країни ОЕСР імпортували з Саудівської Аравії 577 000 барелів сирої нафти щодня.

Тепер НПЗ змушені швидко адаптуватися до нових реалій та перерозподіляти логістичні ланцюжки на тлі дефіциту.

Нагадаємо, що видобуток нафти в Саудівській Аравії впав до 30-річного мінімуму. Країна офіційно поінформувала ОПЕК про різке скорочення видобутку сирої нафти минулого місяця: показник знизився на 1,9 мільйона барелів на день і становив 6,238 мільйона барелів на добу, що стало найнижчим рівнем з 1990 року.