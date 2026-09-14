RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,55

-0,00

EUR

51,64

--0,13

Готівковий курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,19

51,94

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Загроза рекордних цін на пальне: як атака дронів у Саудівській Аравії вдарить по всьому світу

Нафта
Як атака дронів у Саудівській Аравії вдарить по всьому світу / Depositphotos

Саудівська Аравія може вичерпати експортні запаси нафти, якщо найближчими днями не відновить роботу головного трубопроводу до Червоного моря. Це загрожує втратою до 4% світового постачання сировини.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Подальше скорочення експорту посилить дефіцит на ринку, який уже призвів до рекордних цін на пальне у світі, зростання глобальної інфляції та стрибка прибутковості облігацій США до найвищих показників з 2008 року. Магістраль "Схід-Захід" зупинили після атаки безпілотників. 

Офіційний Ер-Ріяд поки не оприлюднив оцінок збитків або термінів простою, проте джерела називають терміни ремонту від п'яти-шести тижнів до значно швидшого часткового запуску.

Запаси в терміналах та скорочення постачань

Упродовж останніх шести місяців цей нафтопровід дозволяв країні перенаправляти близько 4 млн барелів на добу до порту Янбу на Червоному морі в обхід перекритої через війну Ормузької протоки. 

Проте після зупинки системи запасів нафти в Янбу вистачить для підтримки експорту лише на 5-7 днів. Ще на кілька днів постачання розраховані резерви в єгипетських портах Айн-Сухна та Сіді-Керір.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, саудівське постачання нафти у серпні вже впало до мінімуму за понад три десятиліття, а загальне світове постачання цьогоріч зменшиться приблизно на 5,7 млн барелів на добу, або на 6%. Додатково ситуацію ускладнили хусити в Ємені, які захопили острів у гирлі Червоного моря. 

Загалом потік нафти через Ормузьку протоку впав із довоєнних 22 млн до 6-9 млн барелів на добу, а саудівський видобуток у серпні скоротився до 6,2 млн барелів на день проти 10,9 млн у лютому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що видобуток нафти в Саудівській Аравії впав до 30-річного мінімуму. Країна офіційно поінформувала ОПЕК про різке скорочення видобутку сирої нафти минулого місяця: показник знизився на 1,9 мільйона барелів на день і становив 6,238 мільйона барелів на добу, що стало найнижчим рівнем з 1990 року.

Автор:
Максим Кольц

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності