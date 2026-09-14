Загроза рекордних цін на пальне: як атака дронів у Саудівській Аравії вдарить по всьому світу

Саудівська Аравія може вичерпати експортні запаси нафти, якщо найближчими днями не відновить роботу головного трубопроводу до Червоного моря. Це загрожує втратою до 4% світового постачання сировини.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Подальше скорочення експорту посилить дефіцит на ринку, який уже призвів до рекордних цін на пальне у світі, зростання глобальної інфляції та стрибка прибутковості облігацій США до найвищих показників з 2008 року. Магістраль "Схід-Захід" зупинили після атаки безпілотників.

Офіційний Ер-Ріяд поки не оприлюднив оцінок збитків або термінів простою, проте джерела називають терміни ремонту від п'яти-шести тижнів до значно швидшого часткового запуску.

Запаси в терміналах та скорочення постачань

Упродовж останніх шести місяців цей нафтопровід дозволяв країні перенаправляти близько 4 млн барелів на добу до порту Янбу на Червоному морі в обхід перекритої через війну Ормузької протоки.

Проте після зупинки системи запасів нафти в Янбу вистачить для підтримки експорту лише на 5-7 днів. Ще на кілька днів постачання розраховані резерви в єгипетських портах Айн-Сухна та Сіді-Керір.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, саудівське постачання нафти у серпні вже впало до мінімуму за понад три десятиліття, а загальне світове постачання цьогоріч зменшиться приблизно на 5,7 млн барелів на добу, або на 6%. Додатково ситуацію ускладнили хусити в Ємені, які захопили острів у гирлі Червоного моря.

Загалом потік нафти через Ормузьку протоку впав із довоєнних 22 млн до 6-9 млн барелів на добу, а саудівський видобуток у серпні скоротився до 6,2 млн барелів на день проти 10,9 млн у лютому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що видобуток нафти в Саудівській Аравії впав до 30-річного мінімуму. Країна офіційно поінформувала ОПЕК про різке скорочення видобутку сирої нафти минулого місяця: показник знизився на 1,9 мільйона барелів на день і становив 6,238 мільйона барелів на добу, що стало найнижчим рівнем з 1990 року.