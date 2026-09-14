Угроза рекордных цен на горючее: как атака дронов в Саудовской Аравии ударит по всему миру

Саудовская Аравия может исчерпать экспортные запасы нефти, если в ближайшие дни не возобновит работу главного трубопровода к Красному морю. Это чревато потерей до 4% мировой поставки сырья.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Дальнейшее сокращение экспорта усугубит дефицит на рынке, который уже привел к рекордным ценам на горючее в мире, росту глобальной инфляции и скачку доходности облигаций США к самым высоким показателям с 2008 года. Магистраль "Восток-Запад" была остановлена после атаки беспилотников.

Официальный Эр-Рияд пока не обнародовал оценки убытков или сроков простоя, однако источники называют сроки ремонта от пяти-шести недель до более быстрого частичного запуска.

Запасы в терминалах и сокращение поставок

За последние шесть месяцев этот нефтепровод позволял стране перенаправлять около 4 млн баррелей в сутки в порт Янбу на Красном море в обход перекрытого из-за войны Ормузского пролива.

Однако после остановки системы запасов нефти в Янбу хватит для поддержки экспорта всего на 5-7 дней. Еще на несколько дней поставки рассчитаны резервы в египетских портах Айн-Сухна и Сиди-Керир.

По данным Международного энергетического агентства, саудовские поставки нефти в августе уже упали до минимума за более трех десятилетий, а общие мировые поставки в этом году снизятся примерно на 5,7 млн баррелей в сутки, или на 6%. Дополнительно ситуацию осложнили хусыты в Йемене, захватившие остров в устье Красного моря.

В целом поток нефти через Ормузский пролив упал с довоенных 22 млн до 6-9 млн баррелей в сутки, а саудская добыча в августе сократилась до 6,2 млн баррелей в день против 10,9 млн в феврале.

Напомним, ранее сообщалось, что добыча нефти в Саудовской Аравии упала до 30-летнего минимума. Страна официально проинформировала ОПЕК о резком сокращении добычи сырой нефти в прошлом месяце: показатель снизился на 1,9 миллиона баррелей в день и составил 6,238 миллиона баррелей в сутки, что стало самым низким уровнем с 1990 года.