Хуситы могут перекрыть 7% мирового нефтяного трафика: какими будут цены на украинских АЗС

Угроза блокирования йеменскими хуситами Баб-эль-Мандебского пролива ставит под удар 7% мировой поставки нефти. Появившиеся в эти выходные новости об их продвижении еще не успели отразиться на биржевых табло, но уже с понедельника эксперты ожидают новый виток роста оптовых цен, которые и без того приближают стоимость дизеля к отметке 100 грн/л. Как очередное геополитическое обострение изменит ценники на отечественных АЗС и готов ли рынок к новому скачку в материале Dilo .

В конце прошлой недели мировые цены на нефть снизились после новости о том, что министры иностранных дел стран Ближнего Востока пытаются добиться временного соглашения по регулированию судоходства через Суэцкий канал. Впрочем, за неделю котировки все равно выросли более чем на 8% , поскольку нападения на морские маршруты усилили опасения трейдеров по поводу долгосрочных перебоев в поставках.

По состоянию на вечер пятницы, 11 сентября, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на ноябрь подешевели на $3,02 за баррель, или на 2,81% — до $104,6 за баррель. Октябрьские фьючерсы американской нефти марки West Texas Intermediate выросли в цене на $2,43 или на 2,37% — до $100 за баррель.

Впрочем, уже в субботу, 12 сентября, по сообщению Reuters, йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, продвинулись к острову Перим в Красном море, что позволяет им взять под контроль важнейший водный путь на Ближнем Востоке. Если они закроют Баб-эль-Мандебский пролив, это нанесет еще один удар по мировой экономике после закрытия Ормузского пролива, поскольку сократит мировую поставку нефти на 7%, а мировую торговлю на 12%.

Дизель приблизился к отметке 100 грн/л

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", в конце прошлой недели рост цен на украинском оптовом рынке дизтоплива существенно ускорился. По состоянию на 11 сентября по сравнению с 4 сентября средняя цена дизтоплива в опте выросла на 3,14 грн/л до 93,76 грн/л, а по сравнению с 9 сентября рост составил 4,53 грн/л.

На внешнем рынке после предыдущего стремительного роста произошла коррекция. Фьючерсы на газойль на Лондонской бирже вечером 11 сентября торговались на уровне $1 477,25/т, что на $35,50/т (–2,4\%) ниже предыдущего закрытия. Валютный фактор одновременно оказывал незначительное давление в сторону удорожания импортного ресурса. По данным Национального банка, официальный курс доллара вырос на 0,08 грн, до 44,55 грн/$, а евро – на 0,12 грн, до 51,76 грн/€. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Бензин в опте на прошлой неделе тоже подорожал. По состоянию на 11 сентября по сравнению с 4 сентября средняя оптовая цена бензина А-95 выросла на 1,7 грн/л до 81,83 грн/л, а по сравнению с 9 сентября рост составил 1,07 грн/л. Впрочем, ценовая динамика в конце недели оставалась неравномерной. Большинство предложений в пятницу сохранилось на уровне предыдущего дня. В то же время, часть поставщиков снизила цены на ресурс с доставкой на фоне удешевления бензина на литовских терминалах, тогда как отдельные крупные операторы повысили цены на условиях самовывоза из нефтебаз.

На европейских хабах на прошлой неделе также происходил рост. Котировки бензина А-95 на северо-западном базисе CIF NWE в четверг, 10 сентября, выросли на $39/т – до $1 328/т. В то же время, южный индикатор FOB Med повысился на $64/т — до $1 336/т.

На АЗС цены тоже продолжили расти. По состоянию на 11 сентября по сравнению с 4 сентября средняя цена бензина А-95 на АЗС выросла на 2,03 грн/л до 83,65 грн/л, а средняя цена дизтоплива повысилась на 2,3 грн/л до 94,39 грн/л. Цены повысились в значимой части сетей. Среди крупных операторов заметнее всего бензины подорожали в сети SOCAR, где А-95 и А-95+ прибавили по 2 грн/л и достигли 88,90 и 91,90 грн/л соответственно. Следовательно, SOCAR имеет самые высокие цены на бензины среди операторов. В то же время, дизельное топливо в сети подорожало еще на 1 грн/л — до 98,90 грн/л. По цене обычного дизтоплива SOCAR сравнялась с OKKO и WOG, где ДП также стоит 98,90 грн/л. Таким образом, все три сети установили одинаковую, самую высокую среди основных операторов, цену на ГП. В сегменте премиального дизельного топлива самая высокая цена остается в сети Neftek – 99,99 грн/л. Другие национальные сети также взяли курс на повышение, причем больше росла стоимость дизельного горючего. В UPG, AMIC Energy и Parallel основные виды горючего подорожали на 2 грн/л, за исключением дизеля в UPG, где повышение составило 1,64 грн/л. У KLO цены на бензины и дизельное топливо выросли на 1,20 грн/л. В то же время, Ukrnafta изменила цены разнонаправленно. В частности, А-95, ГП и ДП+ подорожали на 1 грн/л, тогда как А-95+ подешевел на 2 грн/л из-за действия акционного предложения. В региональных сетях наибольшее повышение отмечено в сетях "Олас" и "Кворум-Нафта", где цены на отдельные виды горючего выросли на 3 грн/л. Еще на 2 грн/л подорожал бензин А-95 в сетях BVS, Autotrans и "Укр-Петроль". В других региональных сетях изменения в основном были менее существенными и составляли около 1 грн/л.

Рынок ожидает дальнейшего роста цен на горючее именно из-за недавних действий йеменских хуситов, которые могут повлечь за собой удорожание нефти, говорит основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин. По его словам, уже с понедельника возможен дальнейший рост цен в опте, и при этих условиях крупным общенациональным операторам АЗС было бы комфортно торговать дизтопливо по цене 104–105 грн/л. Однако сети не спешат пересечь психологическую отметку в 100 грн/л, поскольку боятся негативной реакции со стороны правительства, ведь население совсем не готово к таким ценам.

Бизнесмен убежден, что цена выше 100 грн/л может быть установлена сетями после консультаций бизнеса и власти, в ходе которых бизнес должен доказать необходимость такого шага, а до этого цена дизтоплива на АЗС в крупных сетях будет 99,99 грн/л, тогда как рост цен на бензин остановится в пределах 90–93 грн/л .

Цены на автогаз стабилизировались на АЗС, но растут в опте

По данным "Нафторинка", по состоянию на 11 сентября по сравнению с 9 сентября средняя цена на LPG с доставкой по Украине выросла на 140 грн/т - до 73 613 грн/т. В то же время, средняя цена пропан-бутана самовывозом снизилась на 25 грн/т — до 71 441 грн/т.

В Киевской области компания «Газтрон Украина» повысила цену на 1 000 грн/т – до 75 000 грн/т. Трейдер "ТД ДМС Трейд" предлагал газ в Киевской и Кировоградской областях за 73 000-74 500 грн/т, подняв прайсы на 100-500 грн/т.

В Одесской области средняя стоимость газа самовывозом выросла на 129 грн/т, закрепившись на отметке 69 386 грн/т. "Газтрон Украина" повысила цену на 1 000 грн/т - до 70 000 грн/т. "АССА групп ЮА" вышла с предложением за 68 500 грн/т ($858/т без налогов). В то же время, UNTK резко снизила стоимость газа на 1 700 грн/т, предлагая его по 67 300 грн/т.

Цены смеси пропан-бутана в портах Дуная и Черного моря колебались в диапазоне 67 300–70 000 грн/т, в то время как средняя цена уменьшилась на 100 грн/т — до 68 200 грн/т.

На АЗС рынок LPG оставался значительно стабильнее рынка бензина и дизтоплива. Средняя цена автогаза практически не изменилась, повысившись за неделю всего на 5 коп./л – до 43,40 грн/л. Заметнее всего LPG подорожал в сети "Олас" - на 2,50 грн/л. В других сетях изменения были незначительными, а большинство операторов сохранили предварительные цены.

На этой неделе цена газа на АЗС будет оставаться преимущественно неизменной , убежден основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаил Шубан. По его словам, в настоящее время сети уже имеют оптимальную маржу на этом виде горючего. Впрочем, из-за роста котировок оптовые цены на газ на этой неделе могут вырасти в среднем на 1000 грн/т.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 87,90 98,90 44,90 WOG 87,90 98,90 45,50 Socar 88,90 99,90 Motto - 95,90 41,90 БРСМ-Нафта 81,99 92,99 41,99 UPG 85,90 98,90 42,90 UKRNAFTA 82,90 93,90 42,90

Данные: приложения сетей АЗС.