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Цена нефти на 11 сентября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

нефть
Цена нефти на 11 сентября / Depositphotos

Цены на нефть 11 сентября несколько снизились, однако оба эталона завершают неделю выше отметки в 100 долларов за баррель впервые с середины мая. Причиной этого стали более частые нападения на ключевые судоходные пути на Ближнем Востоке, подпитывающие опасения относительно продолжительных перебоев в снабжении.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 11 сентября

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent $105,62 – 1,9%
WTI $101,10 – 1,4%
Urals $95,74 + 4.82%

Фьючерсы на сырую нефть марки Brent упали на 2,01 доллара, или 1,9%, до 105,62 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate упала на 1,38 цента, или 1,4%, до 101,10 доллара за баррель.

За торги в четверг цены на обе марки выросли более чем на 6%. Еженедельно индексы росли почти на 13%, что стало наибольшим ростом с недели, закончившейся 17 июля.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, рынки отреагировали понижением после сообщений о попытках министров иностранных дел региона заключить временное соглашение с Ираном по регулированию судоходства через Ормузский пролив. В то же время, недельный рост бенчмарков превысил 13 процентов.

Перебои в поставках нефти из-за конфликта, а также атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы привели к тому, что средняя цена на дизельное топливо в США впервые превысила 6 долларов за галлон.

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности новых ударов по Ирану, выразив надежду на завершение войны после ноябрьских выборов. В свою очередь Корпус стражей исламской революции сообщил о недавних атаках на суда вблизи Ормузского пролива и пообещал жесткий ответ.

На этом фоне ОПЕК снизила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2026 году и зафиксировала падение собственной добычи в августе, а аналитики прогнозируют дальнейший рост цен в случае продолжения перебоев.

Напомним, обострение конфликта между США и Ираном и стремительный рост котировок в Европе толкают украинский топливный рынок вверх. Эксперты рассказали Dilo, как валютное давление и динамика европейских хабов скажутся на кошельках водителей на этой неделе.

Автор:
Татьяна Бессараб

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