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Ціна нафти на 11 вересня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

нафта
Ціна нафти на 11 вересня / Depositphotos

Ціни на нафту 11 вересня дещо знизилися, проте обидва еталони завершують тиждень вище позначки у 100 доларів за барель вперше з середини травня. Причиною цього стали частіші напади на ключові судноплавні шляхи на Близькому Сході, які підживлюють побоювання щодо тривалих перебоїв у постачанні. 

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 11 вересня

Тип нафти Ціна Зміна (%)
Brent $105,62  - 1,9%
WTI $101,10  - 1,4%
Urals $95,74  + 4.82%

Ф'ючерси на сиру нафту марки Brent впали на 2,01 долара, або 1,9%, до 105,62 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate впала на 1,38 цента, або 1,4%, до 101,10 долара за барель.

Упродовж торгів у четвер ціни на обидві марки зросли більш ніж на 6%. Щотижня індекси зростали майже на 13%, що стало найбільшим зростанням з тижня, що закінчився 17 липня.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ринки відреагували зниженням після повідомлень про спроби міністрів закордонних справ регіону укласти тимчасову угоду з Іраном щодо регулювання судноплавства через Ормузьку протоку. Водночас тижневе зростання бенчмарків перевищило 13 відсотків.

Перебої у постачанні нафти через конфлікт, а також атаки на російські нафтопереробні заводи призвели до того, що середня ціна на дизельне паливо в США вперше перевищила 6 доларів за галон.

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість нових ударів по Ірану, висловивши сподівання на завершення війни після листопадевих виборів. Своєю чергою, Корпус вартових ісламської революції повідомив про нещодавні атаки на судна поблизу Ормузької протоки та пообіцяв жорстку відповідь.

На цьому тлі ОПЕК знизила прогноз зростання світового попиту на нафту у 2026 році та зафіксувала падіння власного видобутку в серпні, а аналітики прогнозують подальше зростання цін у разі продовження перебоїв.

Нагадаємо, загострення конфлікту між США й Іраном та стрімке зростання котирувань у Європі штовхають український паливний ринок угору. Експерти розповіли Dilo, як валютний тиск і динаміка європейських хабів позначаться на гаманцях водіїв цього тижня.

Автор:
Тетяна Бесараб

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