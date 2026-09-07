Нафті прогнозують подорожчання до $120 за барель: що може спричинити стрибок цін

Через протистояння США та Ірану ціни на сиру нафту досягли максимуму з липня. Аналітики одного з найбільших інвестиційних банкків світу Goldman Sachs розглядають два сценарії розвитку подій: зростання вартості бареля до $120 у разі посилення кризи або зниження до $80 у разі нормалізації експорту.

Як пише Dilo, про це повідомляє Bloomberg.

"Події останніх кількох днів справді свідчать про те, що ризик розширення та посилення перебоїв у судноплавстві є значним", – пояснив співкерівник відділу досліджень світових товарів Goldman Sachs Даан Струйвен.

Причини зростання цін та ситуація в регіоні

За його словами, базовий сценарій банку передбачає зростання ціни до $120 за барель, тоді як у разі нормалізації експорту з регіону цільовий рівень становитиме $80.

Вартість сирої нафти піднялася до найвищого рівня з липня через протистояння між США та Іраном довкола Ормузької протоки. Наразі нафта марки Brent торгується поблизу $97 за барель.

Альтернативи для інвестицій та вплив Китаю

Протистояння, що триває понад шість місяців, спричинило подорожчання різних видів пального. Вартість промислового дизельного пального з початку року зросла більше ніж удвічі.

"Хоча ми бачимо значне зростання цін на сиру нафту, ми рекомендуємо інвесторам хеджувати геополітичні ризики, вкладаючи кошти в світові ринки природного газу та продуктів переробки нафти… Шок пропозиції сильніший, ніж на ринку сирої нафти", – зазначив Струйвен.

Експерт додав, що Китай стримує імпорт нафти у відповідь на зростання цін, виконуючи роль стабілізуючого чинника на ринку сировини. Проте на ринках газу та нафтопродуктів Пекін подібного впливу не має.

Раніше повідомлялося, що нафта дорожчає на тлі ескалації війни на Близькому Сході. Стрімке зростання котирувань у Європі штовхають український паливний ринок угору. Експерти розповіли Dilo, як валютний тиск і динаміка європейських хабів позначаться на гаманцях водіїв цього тижня.