Нефти прогнозируют подорожание до $120 за баррель: что может вызвать скачок цен

Из-за противостояния США и Ирана цены на сырую нефть достигли максимума с июля. Аналитики одного из крупнейших инвестиционных банков мира Goldman Sachs рассматривают два сценария развития событий: рост стоимости барреля до $120 в случае усугубления кризиса или снижения до $80 в случае нормализации экспорта.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Bloomberg.

"События последних нескольких дней действительно свидетельствуют о том, что риск расширения и усиления перебоев в судоходстве значительный", - пояснил соруководитель отдела исследований мировых товаров Goldman Sachs Даан Струйвен.

Причины роста цен и ситуация в регионе

По его словам, базовый сценарий банка предполагает рост цены до $120 за баррель, в то время как в случае нормализации экспорта из региона целевой уровень будет составлять $80.

Стоимость сырой нефти поднялась до самого высокого уровня с июля из-за противостояния между США и Ираном вокруг Ормузского пролива. В настоящее время нефть марки Brent торгуется около $97 за баррель.

Альтернативы для инвестиций и влияния Китая

Противостояние, продолжающееся более шести месяцев, привело к удорожанию различных видов горючего. Стоимость промышленного дизельного горючего с начала года выросла более чем вдвое.

"Хотя мы видим значительный рост цен на сырую нефть, мы рекомендуем инвесторам хеджировать геополитические риски, вкладывая средства в мировые рынки природного газа и продуктов переработки нефти… Шок предложения сильнее, чем на рынке сырой нефти", – отметил Струйвен.

Эксперт добавил, что Китай сдерживает импорт нефти в ответ на рост цен, выполняя роль стабилизирующего фактора на рынке сырья. Однако на рынках газа и нефтепродуктов Пекин подобного влияния не оказывает.

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