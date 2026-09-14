Хусити можуть перекрити 7% світового нафтового трафіку: якими будуть ціни на українських АЗС

Загроза блокування єменськими хуситами Баб-ель-Мандебської протоки ставить під удар 7% світового постачання нафти. Новини про їхнє просування, що з'явилися цими вихідними, ще не встигли відобразитися на біржових табло, але вже з понеділка експерти очікують новий виток зростання гуртових цін, які й без того наближають вартість дизеля до позначки 100 грн/л. Як чергове геополітичне загострення змінить цінники на вітчизняних АЗС та чи готовий ринок до нового стрибка у матеріалі Dilo .

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту знизилися після новини про те, що міністри закордонних справ країн Близького Сходу намагаються досягти тимчасової угоди щодо регулювання судноплавства через Суецький канал. Утім, за тиждень котирування все одно зросли більш ніж на 8%, оскільки напади на морські маршрути посилили побоювання трейдерів щодо довгострокових перебоїв у постачанні.

Станом на вечір п'ятниці, 11 вересня, від початку торгів ф'ючерси еталонної марки Brent на листопад здешевшали на $3,02 за барель, або на 2,81% — до $104,6 за барель. Жовтневі ф'ючерси американської нафти марки West Texas Intermediate зросли в ціні на $2,43, або на 2,37% — до $100 за барель.

Утім, уже в суботу, 12 вересня, за повідомленням Reuters, єменські хусити, яких підтримує Іран, просунулися до острова Перім у Червоному морі, що дозволяє їм взяти під контроль найважливіший водний шлях на Близькому Сході. Якщо вони закриють Баб-ель-Мандебську протоку, це завдасть ще одного удару по світовій економіці після закриття Ормузької протоки, оскільки скоротить світове постачання нафти на 7%, а світову торгівлю на 12%.

Дизель наблизився до позначки 100 грн/л

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", наприкінці минулого тижня зростання цін на українському гуртовому ринку дизпалива суттєво прискорилося. Станом на 11 вересня порівняно з 4 вересня середня ціна дизпалива в гурті зросла на 3,14 грн/л — до 93,76 грн/л, а порівняно з 9 вересня зростання становило 4,53 грн/л.

На зовнішньому ринку після попереднього стрімкого зростання відбулася корекція. Ф’ючерси на газойль на Лондонській біржі увечері 11 вересня торгувалися на рівні $1 477,25/т, що на $35,50/т (–2,4\%) нижче за попереднє закриття. Валютний чинник водночас чинив незначний тиск у бік подорожчання імпортного ресурсу. За даними Національного банку, офіційний курс долара зріс на 0,08 грн, до 44,55 грн/$, а євро — на 0,12 грн, до 51,76 грн/€. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Бензин у гурті минулого тижня також здорожчав. Станом на 11 вересня порівняно з 4 вересня середня гуртова ціна бензину А-95 зросла на 1,7 грн/л — до 81,83 грн/л, а порівняно з 9 вересня зростання становило 1,07 грн/л. Утім, цінова динаміка наприкінці тижня залишалася нерівномірною. Більшість пропозицій у п'ятницю збереглася на рівні попереднього дня. Водночас частина постачальників знизила ціни на ресурс із доставкою на тлі здешевлення бензину на литовських терміналах, тоді як окремі великі оператори підвищили ціни на умовах самовивозу з нафтобаз.

На європейських хабах минулого тижня також відбувалося зростання. Котирування бензину А-95 на північно-західному базисі CIF NWE у четвер, 10 вересня, зросли на $39/т — до $1 328/т. Водночас південний індикатор FOB Med підвищився на $64/т — до $1 336/т.

На АЗС ціни також продовжили зростати. Станом на 11 вересня порівняно з 4 вересня середня ціна бензину А-95 на АЗС зросла на 2,03 грн/л — до 83,65 грн/л, а середня ціна дизпалива підвищилася на 2,3 грн/л — до 94,39 грн/л. Ціни підвищилися у значній частині мереж. Серед великих операторів найпомітніше бензини подорожчали в мережі SOCAR, де А-95 та А-95+ додали по 2 грн/л і досягли 88,90 та 91,90 грн/л відповідно. Відтак SOCAR має найвищі ціни на бензини серед операторів. Водночас дизельне пальне в мережі подорожчало ще на 1 грн/л — до 98,90 грн/л. За ціною звичайного дизпального SOCAR зрівнялася з OKKO та WOG, де ДП також коштує 98,90 грн/л. Таким чином, усі три мережі встановили однакову, найвищу серед основних операторів, ціну на ДП. У сегменті преміального дизельного пального найвища ціна залишається в мережі Neftek — 99,99 грн/л. Інші національні мережі також взяли курс на підвищення, причому найбільше зростала вартість дизельного пального. В UPG, AMIC Energy та Parallel основні види пального подорожчали на 2 грн/л, за винятком дизеля в UPG, де підвищення становило 1,64 грн/л. У KLO ціни на бензини та дизельне пальне зросли на 1,20 грн/л. Водночас Ukrnafta змінила ціни різноспрямовано. Зокрема, А-95, ДП та ДП+ подорожчали на 1 грн/л, тоді як А-95+ подешевшав на 2 грн/л через дію акційної пропозиції. У регіональних мережах найбільше підвищення зафіксовано в мережах "Олас" та "Кворум-Нафта", де ціни на окремі види пального зросли на 3 грн/л. Ще на 2 грн/л подорожчав бензин А-95 у мережах BVS, Autotrans та "Укр-Петроль". В інших регіональних мережах зміни були переважно менш суттєвими й становили близько 1 грн/л.

Ринок очікує подальшого зростання цін на пальне саме через нещодавні дії єменських хуситів, які можуть спричинити здорожчання нафти, каже засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін. За його словами, уже з понеділка можливе подальше зростання цін у гурті, і за цих умов великим загальнонаціональним операторам АЗС було б комфортно торгувати дизпальним за ціною 104–105 грн/л. Однак мережі не поспішають перетнути психологічну позначку в 100 грн/л, оскільки бояться негативної реакції з боку уряду, адже населення зовсім не готове до таких цін.

Бізнесмен переконаний, що ціна, вища за 100 грн/л, може бути встановлена мережами після консультацій бізнесу та влади, під час яких бізнес муситиме довести необхідність такого кроку, а до того ціна дизпалива на АЗС у великих мережах буде 99,99 грн/л, тоді як зростання цін на бензин зупиниться в межах 90–93 грн/л.

Ціни на автогаз стабілізувалися на АЗС, але зростають у гурті

За даними "Нафторинку", станом на 11 вересня порівняно з 9 вересня середня ціна на LPG з доставкою по Україні зросла на 140 грн/т — до 73 613 грн/т. Водночас середня ціна пропан-бутану самовивозом знизилася на 25 грн/т — до 71 441 грн/т.

У Київській області компанія «Газтрон Україна» підвищила ціну на 1 000 грн/т — до 75 000 грн/т. Трейдер "ТД ДМС Трейд" пропонував газ у Київській та Кіровоградській областях за 73 000–74 500 грн/т, піднявши прайси на 100–500 грн/т.

В Одеській області середня вартість газу самовивозом зросла на 129 грн/т, закріпившись на позначці 69 386 грн/т. "Газтрон Україна" підвищила ціну на 1 000 грн/т — до 70 000 грн/т. "АССА груп ЮА" вийшла з пропозицією за 68 500 грн/т ($858/т без податків). Водночас UNTK різко знизила вартість газу на 1 700 грн/т, пропонуючи його по 67 300 грн/т.

Ціни суміші пропан-бутану в портах Дунаю та Чорного моря коливалися в діапазоні 67 300–70 000 грн/т, тоді як середня ціна зменшилася на 100 грн/т — до 68 200 грн/т.

На АЗС ринок LPG залишався значно стабільнішим за ринок бензину та дизпалива. Середня ціна автогазу практично не змінилася, підвищившись за тиждень лише на 5 коп./л — до 43,40 грн/л. Найпомітніше LPG подорожчав у мережі "Олас" — на 2,50 грн/л. В інших мережах зміни були незначними, а більшість операторів зберегли попередні ціни.

Цього тижня ціна газу на АЗС також залишатиметься переважно незмінною , переконаний засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайло Шубан. За його словами, наразі мережі вже мають оптимальну маржу на цьому виді пального. Утім, через зростання котирувань гуртові ціни на газ цього тижня можуть зрости в середньому на 1 000 грн/т.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 87,90 98,90 44,90 WOG 87,90 98,90 45,50 Socar 88,90 99,90 Motto - 95,90 41,90 БРСМ-Нафта 81,99 92,99 41,99 UPG 85,90 98,90 42,90 UKRNAFTA 82,90 93,90 42,90

Дані: застосунки мереж АЗС.