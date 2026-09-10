Добыча нефти в Саудовской Аравии упала до 30-летнего минимума

Саудовская Аравия официально проинформировала ОПЕК о резком сокращении добычи сырой нефти в прошлом месяце. Показатель снизился на 1,9 миллиона баррелей в день и составил 6,238 миллиона баррелей в сутки, что явилось самым низким уровнем с 1990 года.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на Bloomberg .

Главной причиной падения стало возобновление военных действий между США и Ираном, фактически заблокировавшими ключевые экспортные маршруты королевства.

Воздействие на глобальные рынки и цены

Обострение конфликта на Ближнем Востоке сразу отразилось на мировой экономике.

Фьючерсы на нефть марки Brent превысили отметку в 100 долларов за баррель из-за новых атак на нефтяные танкеры в Персидском заливе, что привело к скачку цен на горючее и усилению инфляционного давления.

Данные отслеживания танкеров подтверждают, что саудовский экспорт в августе сократился примерно на треть. Чтобы частично покрыть дефицит, Эр-Рияд вынужден был задействовать собственные резервуары для хранения.

Глубокий кризис внутри ОПЕК

Кроме военных рисков, ОПЕК переживает серьезный внутренний кризис. На фоне геополитического давления Венесуэла рассматривает возможность выхода из организации после заключения соглашения с США по контролю над нефтяными ресурсами.

Это происходит после недавнего выхода Объединенных Арабских Эмиратов, недовольных ограничениями на добычу. К тому же, Ирак требует пересмотра своих квот и угрожает оставить картель в случае отказа.

Напомним, в июле Саудовская Аравия почти возобновила довоенные объемы экспорта сырой нефти после возобновления прохождения танкеров через Ормузский пролив.