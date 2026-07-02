Саудовская Аравия почти возобновила довоенный экспорт нефти

Саудовская Аравия почти восстановила довоенные объемы экспорта сырой нефти после возобновления прохождения танкеров через Ормузский пролив. За последние шесть дней страна отгружала около 6,3 млн баррелей нефти в сутки, что соответствует среднему уровню 2025 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

Это один из самых убедительных сигналов нормализации поставок из Персидского залива после заключения временного мирного соглашения между США и Ираном.

В четверг четыре супертанкера саудовской компании Bahri общей емкостью около 8 млн баррелей были зафиксированы в Оманском заливе после загрузки на экспортном терминале Рас-Танура. Рост поставок также обеспечивают отгрузку из порта Янбу на побережье Красного моря.

Текущий уровень экспорта существенно превышает показатели июня, когда, по оценкам Bloomberg, Саудовская Аравия экспортировала около 4,5 млн. баррелей нефти в сутки.

В то же время возобновляются и поставки других стран региона. Объединенные Арабские Эмираты уже вернули экспорт в докризисный уровень более 3,9 млн баррелей в сутки. По оценке американского чиновника, общий объем транспортировки нефти через Ормузский пролив сейчас превышает 10 млн баррелей в сутки.

На фоне увеличения поставок фьючерсы на нефть в последние недели потеряли весь прирост, полученный во время обострения конфликта на Ближнем Востоке. Участники рынка оценивают темпы возврата экспорта региона в нормальный уровень и влияние дополнительных объемов на мировой баланс спроса и предложения.

По информации Bloomberg, государственная компания Saudi Aramco также продала по меньшей мере 6 млн баррелей сырой нефти азиатским покупателям на спотовой основе, отличную от ее привычной практики долгосрочных контрактов.

Напомним, саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco в пятницу возобновила загрузку сырой нефти на своем ключевом терминале Рас-Танура в Персидском заливе после почти четырехмесячной вынужденной остановки.