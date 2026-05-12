Поставки нефти из Саудовской Аравии крупнейшему в мире импортеру упали до минимума

Поставки сырой нефти из Саудовской Аравии в Китай в июне продемонстрируют масштабное падение. По данным трейдеров, объемы экспорта для загрузки составят всего 13-14 миллионов баррелей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

Это гораздо меньше по сравнению с майским показателем в 20 миллионов баррелей, который и сам считался низким.

Для сравнения: до начала масштабного военного конфликта с Ираном королевство ежемесячно снабжало китайский рынок от 40 до 50 миллионов баррелей нефти.

Главным фактором сокращения экспорта остается война, которая фактически заблокировала судоходство через Ормузский пролив. Это вынудило Саудовскую Аравию радикально пересмотреть свои логистические маршруты.

Королевство пытается компенсировать потери путем увеличения потоков через терминал Янбу, расположенный на побережье Красного моря.

Вся нефть, которую Китай получит в июне, будет транспортироваться именно через терминал, поскольку традиционные пути остаются закрытыми.

Ценовая политика и реакция рынка

Кроме логистических затруднений, на падение экспорта повлияла ценовая стратегия Aramco. Компания установила официальные цены на июнь на уровне, превышающем стоимость аналогичных сортов на спотовом рынке, в частности, оманской нефти и сорта Murban из Абу-Даби.

Трейдеры отмечают, что премии на физическом рынке в последнее время снизились, что сделало саудовское сырье менее привлекательным для покупателей.

Высокие отпускные цены Aramco повлияли не только на азиатский рынок. Представители двух крупных европейских нефтеперерабатывающих заводов сообщили, что решили не задавать дополнительные объемы поставок в Саудовской Аравии на июнь.

Напомним, в марте Saudi Aramco возобновил работу завода Ras Tanura. Крупнейший НПЗ мощностью 550 тысяч баррелей был закрыт после удара иранского дрона 2 марта.