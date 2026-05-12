Поставки нафти з Саудівської Аравії до найбільшого у світі імпортера впали до мінімуму

Поставки сирої нафти з Саудівської Аравії до Китаю в червні продемонструють масштабне падіння. За даними трейдерів, обсяги експорту для завантаження складуть лише 13–14 мільйонів барелів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Це значно менше порівняно з травневим показником у 20 мільйонів барелів, який і сам вважався низьким.

Для порівняння: до початку масштабного військового конфлікту з Іраном королівство щомісяця постачало на китайський ринок від 40 до 50 мільйонів барелів нафти.

Головним чинником скорочення експорту залишається війна, яка фактично заблокувала судноплавство через Ормузьку протоку. Це змусило Саудівську Аравію радикально переглянути свої логістичні маршрути.

Королівство намагається компенсувати втрати шляхом збільшення потоків через термінал Янбу, розташований на узбережжі Червоного моря.

Уся нафта, яку Китай отримає в червні, буде транспортуватися саме через цей термінал, оскільки традиційні шляхи залишаються закритими.

Цінова політика та реакція ринку

Окрім логістичних труднощів, на падіння експорту вплинула цінова стратегія Aramco. Компанія встановила офіційні ціни на червень на рівні, який перевищує вартість аналогічних сортів на спотовому ринку, зокрема оманської нафти та сорту Murban з Абу-Дабі.

Трейдери зазначають, що премії на фізичному ринку останнім часом знизилися, що зробило саудівську сировину менш привабливою для покупців.

Високі відпускні ціни Aramco вплинули не лише на азійський ринок. Представники двох великих європейських нафтопереробних заводів повідомили, що вирішили не запитувати додаткові об'єми поставок у Саудівської Аравії на червень.

Нагадаємо, у березні Saudi Aramco відновив работу завода Ras Tanura. Найбільший НПЗ потужністю 550 тисяч барелів був закритий після удару іранського дрона 2 березня.