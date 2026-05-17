Польські будівельні компанії об'єдналися для участі у відбудові України

Три великі польські будівельні компанії — Budimex, Polimex Mostostal та AMW SINEVIA — підписали угоду про співпрацю для участі у майбутній відбудові України. Документ підписали у Варшаві за участі представників польського уряду.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства держактивів Польщі.

У Міністерстві державних активів Польщі повідомили, що угода передбачає об'єднання компетенцій, ресурсів та досвіду компаній для підготовки й реалізації масштабних інфраструктурних проєктів в Україні після завершення бойових дій.

Співпраця стосуватиметься насамперед відбудови та модернізації інфраструктури. Фінансування таких проєктів може здійснюватися коштом Європейського Союзу через Банк національної економіки Польщі (BGK), а також із міжнародних джерел.

Міністр державних активів Польщі Войцєх Бальчун назвав угоду прикладом довгострокового та відповідального підходу польського бізнесу до процесу відновлення України.

За його словами, Польща вже працює над інструментами, які дозволять посилити роль польських компаній у майбутніх проєктах у сферах інфраструктури, логістики, портів та енергетики.

Він також звернув увагу, що компанії, які зазвичай конкурують між собою на внутрішньому ринку, вирішили об'єднати зусилля для роботи над масштабними міжнародними проєктами.

У польському міністерстві наголосили, що після завершення війни Україна стане майданчиком одного з найбільших інфраструктурних проєктів у Європі. За оцінками Світового банку, відбудова країни може коштувати близько $588 млрд протягом десяти років.

У Варшаві також зазначили, що Польща прагне стати одним із ключових центрів підтримки цього процесу завдяки географічній близькості, розвиненій інфраструктурі та можливостям національного бізнесу.

Додамо, 19 проєктів відновлення громад Тернопільської та Чернівецької областей отримають фінансування в межах Програми відновлення України III, яку уряд реалізує спільно з Європейським інвестиційним банком.