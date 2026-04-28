В Україні пришвидшують відбудову: зміни у будівництві та закупівлях

Кабінет міністрів продовжив дерегуляцію у сфері будівництва, ухваливши низку рішень, які мають спростити процедури закупівель, оновити підходи до ціноутворення та пришвидшити процес відбудови інфраструктури в Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Як уряд пришвидшує відбудову житла

Закупівлі

Уряд запроваджує механізм рамкових угод у проєктах будівництва, що реалізуються за кошти держави. Це дозволить формувати перелік підрядників для конкретних об’єктів і швидше обирати виконавців робіт.

Очікується, що новий підхід значно скоротить строки процедур і пришвидшить запуск відбудови житла, інфраструктури та соціальних об’єктів.

Ціноутворення

Оновлюються підходи до формування кошторисів у будівництві. Вони мають відповідати реальним ринковим умовам і враховувати фактичні витрати, зокрема рівень оплати праці.

Мета змін - зменшення тіньових практик і підвищення прозорості ринку. Також запускається база даних цін на будівельні матеріали в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

Будівництво на приаеродромних територіях

Уряд врегульовує питання забудови поблизу аеродромів, яке загострилося під час війни через відсутність чинних сертифікатів у частини об’єктів.

Запроваджується чіткий механізм врахування обмежень та оновлюється порядок взаємодії між органами містобудування, авіації та оборони. Це дозволить розблокувати будівництво без зниження вимог безпеки.

Ці рішення є частиною комплексної реформи містобудування. Раніше уряд уже спростив дозвільні процедури та запровадив нові механізми оскарження рішень.

Зокрема, замовники будівництва можуть самостійно обирати, де отримувати адміністративні послуги - у місцевих органах або в ДІАМ, що зменшує залежність від одного рішення та пришвидшує процеси.

Також запущено механізм оскарження відмов у містобудівних умовах до ДІАМ. У разі необґрунтованої відмови проєкти більше не блокуються та можуть продовжувати реалізацію.

Мінрозвитку та Міністерство юстиції працюють над законопроєктом, який встановить чіткі строки розгляду та оскарження будівельних рішень.

Уряд заявляє, що продовжить дерегуляцію в інших сферах, щоб спростити умови для бізнесу та пришвидшити відбудову країни.

Нагадаємо, МВФ окрім війни вбачає для України три великі проблеми: нестачу енергетичних потужностей, дефіцит робочої сили та розвиток ефективних інституцій.