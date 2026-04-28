Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,09

+0,09

EUR

51,76

+0,21

Готівковий курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,80

51,57

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні пришвидшують відбудову: зміни у будівництві та закупівлях

будівництво
Будівництво в Україні спрощують: ключові нововведення / Урядовий портал

Кабінет міністрів продовжив дерегуляцію у сфері будівництва, ухваливши низку рішень, які мають спростити процедури закупівель, оновити підходи до ціноутворення та пришвидшити процес відбудови інфраструктури в Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Як уряд пришвидшує відбудову житла

  •  Закупівлі

Уряд запроваджує механізм рамкових угод у проєктах будівництва, що реалізуються за кошти держави. Це дозволить формувати перелік підрядників для конкретних об’єктів і швидше обирати виконавців робіт.

Очікується, що новий підхід значно скоротить строки процедур і пришвидшить запуск відбудови житла, інфраструктури та соціальних об’єктів.

  • Ціноутворення

Оновлюються підходи до формування кошторисів у будівництві. Вони мають відповідати реальним ринковим умовам і враховувати фактичні витрати, зокрема рівень оплати праці.

Мета змін - зменшення тіньових практик і підвищення прозорості ринку. Також запускається база даних цін на будівельні матеріали в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

  •  Будівництво на приаеродромних територіях

Уряд врегульовує питання забудови поблизу аеродромів, яке загострилося під час війни через відсутність чинних сертифікатів у частини об’єктів.

Запроваджується чіткий механізм врахування обмежень та оновлюється порядок взаємодії між органами містобудування, авіації та оборони. Це дозволить розблокувати будівництво без зниження вимог безпеки.

Ці рішення є частиною комплексної реформи містобудування. Раніше уряд уже спростив дозвільні процедури та запровадив нові механізми оскарження рішень.

Зокрема, замовники будівництва можуть самостійно обирати, де отримувати адміністративні послуги - у місцевих органах або в ДІАМ, що зменшує залежність від одного рішення та пришвидшує процеси.

Також запущено механізм оскарження відмов у містобудівних умовах до ДІАМ. У разі необґрунтованої відмови проєкти більше не блокуються та можуть продовжувати реалізацію.

Мінрозвитку та Міністерство юстиції працюють над законопроєктом, який встановить чіткі строки розгляду та оскарження будівельних рішень.

Уряд заявляє, що продовжить дерегуляцію в інших сферах, щоб спростити умови для бізнесу та пришвидшити відбудову країни.

Нагадаємо, МВФ окрім війни вбачає для України три великі проблеми: нестачу енергетичних потужностей, дефіцит робочої сили та розвиток ефективних інституцій. 

Автор:
Ольга Опенько