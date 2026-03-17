МВФ назвав ключові виклики для відновлення України

МВФ окрім війни вбачає для України три великі проблеми: нестачу енергетичних потужностей, дефіцит робочої сили та розвиток ефективних інституцій.

Як пише Delo.ua, про це заявив заступник виконавчого директора від України у Фонді Владислав Рашкован, інформує "Інтерфакс-Україна".

МВФ про Україну

"Демографія плюс інвестиції в людський капітал — це є поруч з енергією нашими найбільшими проблемами, але також і з інституціями", – сказав він.

Рашкован заявив, що окрім війни Україна стикається з кількома серйозними викликами - насамперед у сферах енергетики, демографії та розвитку інституцій.

За його словами, країна має недостатні енергетичні потужності, і навіть після завершення війни їх необхідно суттєво збільшувати для забезпечення економічного зростання. Він також зазначив, що у разі повернення під контроль України Запорізької АЕС з’явиться можливість створити навколо неї технологічний кластер — так звану AI Factory, що могло б посилити позиції країни як регіонального гравця у сфері штучного інтелекту.

Суттєвою проблемою залишається і дефіцит робочої сили. За оцінками експерта, щонайменше 5–6 млн українців виїхали за кордон або перебувають на тимчасово окупованих територіях. Їхнє повернення стане одним із ключових завдань економічної політики держави.

Рашкован також звернув увагу на складну демографічну ситуацію. За його словами, низька народжуваність була проблемою ще до повномасштабної війни, а нині показник становить менше однієї дитини на жінку. На цьому тлі у багатьох країнах, що розвиваються, рівень народжуваності значно вищий, що може призвести до глобальних демографічних дисбалансів і посилення міграційних процесів, які впливатимуть і на політичну ситуацію.

Він додав, що саме тому у новій програмі розширеного фінансування EFF значну увагу приділено питанням трудових ресурсів та демографії.

Ще одним важливим викликом Рашкован назвав розвиток ефективних інституцій. На його думку, післявоєнна відбудова України потребуватиме значних інвестицій, які надходитимуть передусім у ті країни та сфери, де працюють надійні державні та економічні інституції.

Про програму МВФ

Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на $8,1 млрд на чотири роки.

За оцінками МВФ, фінансовий розрив України у 2026–2029 роках становитиме близько $136,5 млрд, з яких $63 млрд — у 2026–2027 роках, навіть з урахуванням вже підтвердженої міжнародної допомоги.

Рада виконавчих директорів МВФ 26 лютого схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) для України на 8,1 млрд доларів, покликану частково покрити прогнозований дефіцит державного бюджету впродовж цього періоду.

3 березня Україна отримала перший транш у 1,5 млрд доларів від МВФ.