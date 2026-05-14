Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

-0,00

EUR

51,50

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,90

43,83

EUR

51,80

51,60

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ЄС може продовжити захист біженців з України до 2028 року

українці в ЄС
ЄС готує продовження захисту українців до 2028 року / Depositphotos

Європейський союз може продовжити тимчасовий захист для українців до 2028 року. Це дозволить біженцям з України і далі легально жити та отримувати допомогу,

Як пише Delo.ua, про це заявила спеціальна посланниця Європейського Союзу з питань українців Ільва Йоганссон в інтерв'ю Deutsche Welle.

ЄС готує продовження захисту українців 

"Судячи з поточної ситуації, я думаю, що від Європейської Комісії надійде пропозиція продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2028 року. І я думаю, що держави-члени ЄС з цим погодяться", — наголосила чиновниця.

За її словами, зараз між країнами-членами ЄС тривають обговорення підходів до тимчасового захисту для українців.

"На мій погляд, схоже, що ми дійдемо до продовження тимчасового захисту, можливо, з деякими незначними корективами, але в основному — ще на один рік. Я очікую пропозиції досить скоро, оскільки держави-члени готові це зробити", — підкреслила Йоханссон.

Вона додала, що в умовах відсутності мирної угоди між Києвом та Москвою "люди повинні мати впевненість у тому, що відбуватиметься далі".

Біженці з України під тимчасовим захистом

Нагадаємо, чинний механізм тимчасового захисту був активований Євросоюзом у 2022 році як екстрений захід на обмежений термін, але потім його кілька разів продовжували.

Наразі він діє до березня 2027 року.

Зауважимо, станом на кінець березня 2026 року в Євросоюзі під тимчасовим захистом перебуває 4,33 мільйона українців, що на 68 980 осіб (або 1,6%) менше порівняно з лютим 2026 року. Найбільше українських біженців нині перебуває у Німеччині, Польщі та Чехії.

Структура цієї групи залишається майже незмінною:

  • 43,3% – дорослі жінки;
  • 30,1% – діти та неповнолітні;
  • 26,6% – дорослі чоловіки.
Автор:
Світлана Манько