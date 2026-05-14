ЄС може продовжити захист біженців з України до 2028 року

Європейський союз може продовжити тимчасовий захист для українців до 2028 року. Це дозволить біженцям з України і далі легально жити та отримувати допомогу,

Як пише Delo.ua, про це заявила спеціальна посланниця Європейського Союзу з питань українців Ільва Йоганссон в інтерв'ю Deutsche Welle.

ЄС готує продовження захисту українців

"Судячи з поточної ситуації, я думаю, що від Європейської Комісії надійде пропозиція продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2028 року. І я думаю, що держави-члени ЄС з цим погодяться", — наголосила чиновниця.

За її словами, зараз між країнами-членами ЄС тривають обговорення підходів до тимчасового захисту для українців.

"На мій погляд, схоже, що ми дійдемо до продовження тимчасового захисту, можливо, з деякими незначними корективами, але в основному — ще на один рік. Я очікую пропозиції досить скоро, оскільки держави-члени готові це зробити", — підкреслила Йоханссон.

Вона додала, що в умовах відсутності мирної угоди між Києвом та Москвою "люди повинні мати впевненість у тому, що відбуватиметься далі".

Біженці з України під тимчасовим захистом

Нагадаємо, чинний механізм тимчасового захисту був активований Євросоюзом у 2022 році як екстрений захід на обмежений термін, але потім його кілька разів продовжували.

Наразі він діє до березня 2027 року.

Зауважимо, станом на кінець березня 2026 року в Євросоюзі під тимчасовим захистом перебуває 4,33 мільйона українців, що на 68 980 осіб (або 1,6%) менше порівняно з лютим 2026 року. Найбільше українських біженців нині перебуває у Німеччині, Польщі та Чехії.

Структура цієї групи залишається майже незмінною: