У ЄС поменшало біженців з України під тимчасовим захистом: де зараз найбільше українців

Станом на кінець березня 2026 року в Євросоюзі під тимчасовим захистом перебуває 4,33 мільйона українців, що на 68 980 осіб (або 1,6%) менше порівняно з лютим 2026 року. Найбільше українських біженців нині перебуває у Німеччині, Польщі та Чехії

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані Євростату.

Зазначається, що у порівнянні з лютим 2026 року кількість людей під тимчасовим захистом скоротилася на 68 980 осіб, або 1,6%.

Причини зниження в різних країнах відрізняються. Найбільше скорочення зафіксували в Італії, де кількість українців зменшилася одразу на 30 365 осіб або 47,4%. У Євростаті пояснюють це завершенням терміну дії великої кількості дозволів, які підлягали щорічному поновленню. Також помітне зменшення відбулося у:

– мінус 19 810 осіб; Фінляндії – мінус 8 080 осіб.

Натомість у 14 державах кількість українців, навпаки, зросла, найбільший приріст показали:

2 665 осіб; Румунія – плюс 2 125 осіб.

В Євростаті припускають, що це може свідчити як про внутрішню міграцію українців між країнами ЄС, так і про продовження виїзду з України окремих категорій громадян.

Де зараз найбільше українців у ЄС

Традиційно найбільшу кількість українських біженців приймають три країни, які разом забезпечують прихисток для понад 2,6 мільйона людей. Лідером залишається Німеччина, де під тимчасовим захистом перебувають 1 274 955 українців – це майже 29,4% від загальної кількості в ЄС.

На другому місці – Польща, яка прийняла 961 405 осіб, або 22,2% усіх українців зі статусом тимчасового захисту. Третю сходинку посіла Чехія, де наразі перебувають 379 820 українців, що становить 8,8% від загального показника.

Саме ці три країни залишаються головними центрами української вимушеної міграції з початку повномасштабної війни.

Якщо оцінювати не абсолютні цифри, а кількість українських біженців на тисячу мешканців, картина дещо інша. Найвищі показники зафіксовані у:

– 26,3; Словаччині – 26,2.

Для порівняння, середній показник по всьому Євросоюзу становить 9,6 особи на тисячу населення.

Хто саме перебуває під тимчасовим захистом

За даними Євростату, понад 98,4% усіх людей, які користуються тимчасовим захистом, є громадянами України. Структура цієї групи залишається майже незмінною:

– діти та неповнолітні; 26,6% – дорослі чоловіки.

Повернеться 30% біженців

Зауважимо, що станом на 28 лютого 2026 року в країнах Європейського Союзу, Норвегії та Швейцарії проживало приблизно 4,4 млн українців. Ще близько 700 тис. перебувають в інших країнах.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Національної академії наук Елла Лібанова вважає, що чим довше триває війна, тим менше українців повернуться на Батьківщину після її завершення.

За її словами, наразі 70% жінок за кордоном працевлаштовані, що вказує на те, що вони не планують повертатися до України.

Лібанова припускає, що після припинення дії воєнного стану до України повернеться лише третина біженців. Вона також зауважила, що після завершення війни може розпочатися нова хвиля міграції. Йдеться про чоловіків, які, ймовірно, виїдуть за кордон, щоб возз’єднатися зі своїми родинами.