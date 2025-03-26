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Десятки тисяч українських біженців в Італії можуть опинитись в нелегальному статусі через місцеву бюрократію
Переважна більшість із понад 160 тис. українських біженців в Італії можуть мати суттєві складнощі в перетині кордону, укладанні нових трудових угод чи отриманні медичної допомоги, повідомляє місцева італійська преса, числені форуми та групи українців в Італії. Вся проблема — в бюрократичних затримках необхідних дозволів.
Всі українські біженці в Італії повинні отримувати дозвіл на проживання для тимчасового захисту — Permesso per protezione temporanea (зазвичай його називають просто "пермессо"). На вищому рівні все виглядає нормально. В грудні минулого, 2024 року, італійський уряд указом 202/2024 продовжив дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2026 року. Але на низовому — навпаки. Крім загального дозволу уряду, кожен біженець має ще отримати посвідки на проживання в місцевих відділах поліції — квестурах (іт. — Questura).
Але механізм видачі цих нових посвідок певний час не був доведений до компетентних органів, які їх видають.
В грудні 2024 року в Італії знаходилось 162,3 тис. біженців з України. Це майже на 2 тисячі менше, ніж в листопаді 2024-го. Дані за 2025 рік досі недоступні, оскільки на практиці досі не реалізовано грудневий указ, і не відома точна кількість осіб, які перебувають під тимчасовим захистом країни. Загалом українці становлять 6,3% всіх громадян Італії, які не є членами ЄС. Наші співвітчизники є четвертою за кількістю діаспорою в країні.
Ось як про цю проблему повідомляє впливова італійська газета Corriere della Sera:
“(Ця ситуація — ред.) — бюрократичний глухий кут, який створює труднощі для тих, хто потребує доступу до медичної допомоги чи нових трудових контрактів. І не тільки це. Українці, які перебувають на території Італії, не можуть повернутися в Україну під страхом втрати можливості продовження дозволу. Тим, хто звернувся до відділку поліції після тривалого очікування, повідомили, що в ІТ системі є помилка, яка не дозволяє розпочати процедури. Відповіді, негідні країни-члена Європейського Союзу”.
Велика частина українців в Італії вже стикнулася або стикнеться з проблемою оновлення документів через черги у квестурах, складнощі з онлайн-записом на прийом та відсутністю чіткої інформації від італійських органів. Це виданню Delo.ua пояснили адміністратори телеграм-каналу “Українці в Італії”.
За їх даними, без оновленого дозволу українцям може бути складно перетинати кордон, в тому числі інших країн ЄС, а деякі роботодавці не працевлаштовують без чинного дозволу на проживання для тимчасового захисту. Через прострочене пермессо медичні заклади можуть відмовити у безкоштовному лікуванні.
Проте відсутність дійсного дозволу не є повною катастрофою для українців в Італії. Щоб уникнути зазначених проблем, громадянам України потрібно податись на оновлення пермессо і отримати листа з датою візиту у квестуру для подачі відповідних документів.
Але якщо людина подала документи на оновлення дозволу — вона не вважається нелегалом. Офіційних вказівок про депортацію біженців або штрафи поки немає, підкреслюють співрозмовники видання. Біженці можуть виїхати з Італії в Україну, але щоб повернутися — треба мати лист від квестури з датою подачі документів на пермессо.
Щоб уникнути проблем з проїздом, при працевлаштуванні та отриманні медичної допомоги, в спільноті радять українцям звертатись у квестуру стільки разів, доки не отримають відповідь і лист з датою візиту.
При цьому проблема з чергами до поліцейських відділків залежить від регіону країни. Декому з українців щастить отримати запрошення на подачу документів на березень, а в деяких квестурах записують аж на літо 2025 року.
“Італія нікуди не квапиться, італійці в принципі працюють дуже повільно. Хто звертається у квестуру — усім дають запис на дату, щоб прийти і податись на продовження пермессо через два-три місяці. Це проблема завантаженості окремих квестур. Деякі взагалі можуть рекомендувати візит на січень 26 року”, - говорить Дмитро Магдич, керівник компанії Studio Zakon, яка надає юридичну допомогу українцям в Італії.
З позитивного — юрист поки не чув про випадки, коли б в поліції відмовились оновлювати дозвіл на проживання для тимчасового захисту. З оформленням пермессо для новоприбулих біженців з України теж немає проблем. Тому через бюрократичні перепони українці втрачають свій час та доступ до державних послуг, але не саму можливість перебувати в Італії. Деяким громадянам України роботодавці дозволяють працювати неофіційно, поки вони не оформлять документи, додає він.
Найчастіше українці нарікають на повільну роботу поліції у містах — Римі, Новарі, Падуї, Тренті, Ріміні, Тревізо та інших. При цьому в одному місті одна квестура може вільно видавати запрошення, а інша — ні. Найчастішим поясненням затримок при оформленні пермессо квестури називають відсутність розпоряджень від уряду.
На момент публікації статті Міністерство праці та соціальної політики Італії, посольство Італії в Україні та посольство України в Італії не відповіли на запит Delo.ua, чи є можливість пришвидшення оновлення документів для біженців.
“Не відомо, чи бере український уряд участь у переговорах з Італією щодо продовження статусу. Конкретних рішень поки що немає. Вся відповідальність за продовження документів лежить на італійських органах. Але зі слів поліції, все буде добре і всі отримають оновлені документи”, — констатує адміністратор спільноти українців в Італії.