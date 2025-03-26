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Десятки тысяч украинских беженцев в Италии могут оказаться в нелегальном статусе из-за местной бюрократии
Подавляющее большинство из более чем 160 тыс. украинских беженцев в Италии могут получить существенные сложности в пересечении границы, заключении новых трудовых соглашений или получении медицинской помощи, сообщает местная итальянская пресса, многочисленные форумы и группы украинцев в Италии. Вся проблема в бюрократических задержках необходимых разрешений.
Все украинские беженцы в Италии должны получать вид на жительство для временной защиты — Permesso per protezione temporanea (обычно его называют просто "пермессо"). На высшем уровне все смотрится нормально. В декабре прошлого, 2024 года, итальянское правительство указом 202/2024 продлило действие временной защиты для украинцев до 4 марта 2026 года. Но на низовом — наоборот. Помимо общего разрешения правительства, каждый беженец должен получить виды на жительство в местных отделах полиции — квестурах (ит. — Questura).
Но механизм выдачи этих новых свидетельств определенное время не был доведен до компетентных органов, которые их выдают.
В декабре 2024 г. в Италии находилось 162,3 тыс. беженцев из Украины. Это почти на 2 тысячи меньше, чем в ноябре 2024 года. Данные за 2025 год до сих пор недоступны, поскольку на практике до сих пор не реализован декабрьский указ, и неизвестно точное количество лиц, находящихся под временной защитой страны. В целом украинцы составляют 6,3% всех граждан Италии, не являющихся членами ЕС. Наши соотечественники являются четвертой по количеству диаспорой в стране.
Вот как об этой проблеме сообщает влиятельная итальянская газета Corriere della Sera:
"(Эта ситуация — ред.) — бюрократический тупик, который создает трудности для тех, кто нуждается в доступе к медицинской помощи или новым трудовым контрактам. И не только это. Украинцы, находящиеся на территории Италии, не могут вернуться в Украину под страхом утраты возможности продления разрешения. Тем, кто обратился в отделение полиции после длительного ожидания, сообщили, что в ІТ-системе есть ошибка, которая не позволяет начать процедуры. Ответы, недостойные страны-члена Европейского Союза".
Большинство украинцев в Италии уже столкнулись или столкнутся с проблемой обновления документов из-за очередей в квестурах, сложностей с онлайн-записью на прием и отсутствием четкой информации от итальянских органов. Это изданию Delo.ua объяснили администраторы телеграмм-канала "Украинцы в Италии".
По их данным, без обновленного разрешения украинцам может быть сложно пересекать границу, в том числе других стран ЕС, а некоторые работодатели не трудоустраивают без действующего вида на жительство для временной защиты. Из-за просроченного пермессо медицинские учреждения могут отказать в бесплатном лечении.
Тем не менее, отсутствие действительного разрешения не является полной катастрофой для украинцев в Италии. Чтобы избежать указанных проблем, гражданам Украины нужно подать на обновление пермессо и получить письмо с датой визита в квестуру для подачи соответствующих документов.
Но если человек подал документы на обновление разрешения — он не считается нелегалом. Официальных указаний о депортации беженцев или штрафах пока нет, подчеркивают собеседники издания. Беженцы могут уехать из Италии в Украину, но, чтобы вернуться — нужно иметь письмо из квестуры с датой подачи документов на пермессо.
Чтобы избежать проблем с проездом, при трудоустройстве и получении медицинской помощи, в сообществе советуют украинцам обращаться в квестуру столько раз, пока не получат ответ и письмо с датой визита.
При этом проблема с очередями в полицейские участки зависит от региона страны. Некоторым из украинцев удастся получить приглашение на подачу документов на март, а в некоторых квестурах записывают на лето 2025 года.
"Италия никуда не торопится, итальянцы в принципе работают очень медленно. Кто обращается в квестуру — всем дают запись на дату, чтобы прийти и подать на продление пермессо через два-три месяца. Это проблема загруженности отдельных квестур. Некоторые вообще могут рекомендовать визит на январь 26 года", — Дмитрий Магдич, руководитель компании Studio Zakon, оказывающей юридическую помощь украинцам в Италии.
Из положительного — юрист пока не слышал о случаях, когда в полиции отказались бы обновлять вид на жительство для временной защиты. С оформлением пермессо для вновь прибывших беженцев из Украины тоже нет проблем. Поэтому из-за бюрократических преград украинцы теряют свое время и доступ к государственным услугам, но не саму возможность находиться в Италии. Некоторым гражданам Украины работодатели разрешают работать неофициально, пока они не оформят документы, добавляет он.
Чаще всего украинцы сетуют на медленную работу полиции в городах — Риме, Новаре, Падуе, Тренти, Римини, Тревизо и других. При этом в одном городе одна квестура может свободно выдавать приглашения, а другая – нет. Частым объяснением задержек при оформлении пермессо квестуры называют отсутствие разъяснений от правительства.
На момент публикации статьи Министерство труда и социальной политики Италии, посольство Италии в Украине и посольство Украины в Италии не ответили на запрос Delo.ua, есть ли возможность ускорить обновление документов для беженцев.
"Не известно, принимает ли украинское правительство участие в переговорах с Италией о продлении статуса. Конкретных решений пока нет. Вся ответственность за продление документов лежит на итальянских органах. Но, по словам полиции, все будет хорошо и все получат обновленные документы", — констатирует администратор сообщества украинцев в Италии.