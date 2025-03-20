Инвестиция в безопасность: Италия выделяет 6 млн евро на разминирование Украины

Итальянское агентство развития сотрудничества (AICS) объявило грантовый конкурс на разминирование прифронтовых территорий Украины. Инициатива предусматривает финансирование проектов, направленных на техническое и нетехническое обследование земель, а также на проведение информационных кампаний для населения по минной опасности.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

О грантовом конкурсе

Приоритетной для реализации проектов в рамках конкурса избрана Харьковская область, в которой 55 из 56 общин испытали влияние войны. Именно этот регион стал пилотным для системы автоматизированной приоритезации территорий на базе ИТ решения компании Palantir.

Первая вице-премьер-министр – министерша экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что впервые одна из стран-партнеров выделяет финансирование непосредственно на разминирование украинских территорий, привлекая к этому процессу и украинских операторов противоминной деятельности.

Она выразила убеждение, что такое сотрудничество будет способствовать более быстрой идентификации и очистке загрязненных земель, а также укреплению взаимодействия между государственными учреждениями, организациями и компаниями обеих стран, работающих над повышением безопасности украинских территорий.

Общий фонд конкурса составляет 6 млн евро, при этом максимальный бюджет одного проекта ограничен суммой 1,8 млн евро.

Участие в конкурсе могут принимать исключительно неприбыльные организации, имеющие право привлекать коммерческих операторов противоминной деятельности в качестве партнеров по реализации проектов.

Прием заявок продлится до 11 мая этого года, а максимальная продолжительность реализации проектов составит до 15 месяцев.

Потребности Украины в разминировании

По обновленным данным, потребности на разминирование сократились на 4,8 миллиарда долларов по сравнению с предварительной оценкой расходов, и сейчас составляют 29,8 миллиарда долларов США.

В прошлом году в Украине было создано 10 новых батальонов разминирования. В 2024 году парк машин механизированного разминирования увеличился с двух единиц до 52, из которых 42 находятся в ВСУ и 10 – в Государственной специальной службе транспорта. Пока это преимущественно иностранная техника, в частности DOK-ING, Bažena, GCS, Hydrema и Scan Jack, а также машины МР-3101 украинского производства.

Добавим, что для украинских саперов внедряется курс подготовки специалистов по разминированию по уровням EOD 1-3, который будут преподавать ветераны армий стран-членов НАТО.