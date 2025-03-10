Разминирование Украины: в Харьковской области очищено 28,5 га земель сельхозназначения

В феврале операторы противоминной деятельности продолжили очистку территорий в рамках госпрограммы компенсации разминирования земель сельхозназначения. Согласно одному из соглашений, работы по разминированию участка площадью 28,5 га в Харьковской области завершены.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный.

О работах по разминированию

В феврале продолжились работы по разминированию земель сельскохозяйственного назначения по соглашениям, заключенным в прошлом году.

Одним из завершенных участков стала территория площадью 28,5 га в Харьковской области, очищенная оператором "Гуманитарная безопасность" для фермерского хозяйства "Граис".

С наступлением весеннего сезона планируется активизация работ по уже заключенным соглашениям, а также расширение площадей, разминирование которых компенсируется государством. Центр гуманитарного разминирования уже объявил первые аукционы на закупку услуг по гуманитарному разминированию сельхозземель через систему Prozorro.

Новые услуги на рынке разминирования

В феврале важным событием стало открытие Платформы по инновациям в гуманитарном разминировании, которая станет центром для аккумулирования, тестирования и внедрения передовых технологий в этой области.

В прошлом месяце на рынке услуг гуманитарного разминирования появился новый инструмент: производители машин для разминирования предложили операторам ГТД возможность аренды или лизинга техники.

Первым заключенным договором стало соглашение между компанией GCS Ukraine, представляющей швейцарско-германского производителя техники GCS, и международным оператором Danish Church Aid.

Потребности Украины в разминировании

По обновленным данным, потребности на разминирование сократились на 4,8 миллиарда долларов по сравнению с предварительной оценкой расходов и сейчас составляют 29,8 миллиарда долларов США.

В прошлом году в Украине было создано 10 новых батальонов разминирования. В 2024 году парк машин механизированного разминирования увеличился с двух единиц до 52, из которых 42 находятся в ВСУ и 10 – в Государственной специальной службе транспорта. Пока это преимущественно иностранная техника, в частности DOK-ING, Bažena, GCS, Hydrema и Scan Jack, а также машины МР-3101 украинского производства.