В Украину поставят еще 26 машин механизированного разминирования GCS-200

В 2025 году Украина получит дополнительно 26 машин GCS-200 для механизированного разминирования, к уже имеющимся 62 работающим в разных регионах.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Разработкой и испытаниями машин разминирования GCS занимается швейцарско-германское предприятие Global Clearance Solutions, которое посетили представители украинского Минобороны.

Финансирование проекта осуществляется за счет международных партнеров, среди которых правительства Германии, Швейцарии, Канады, США, Великобритании, Литвы, а также посредством платформы United24.

В министерстве подчеркнули, что беспилотная многоцелевая платформа GCS-200, образцы которой в прошлом году партнеры передали одной из воинских частей ВСУ, имеет ряд модификаций. Как гусеничная машина она очень маневренна и может выполнять поворот на месте с минимальным радиусом примерно в четыре метра.

Заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности Евгений Зубаревский рассказал, что использование машин механизированного разминирования уменьшает риски сапера и ускоряет процессы очистки земель.

Представители Минобороны посетили производственные мощности Global Clearance Solutions. Фото: Минобороны.

Потребности Украины в разминировании

По обновленным данным, потребности на разминирование сократились на 4,8 миллиарда долларов по сравнению с предварительной оценкой расходов и составляют 29,8 миллиарда долларов США.

В прошлом году в Украине было создано 10 новых батальонов разминирования. В 2024 году парк машин механизированного разминирования увеличился с двух единиц до 52, из которых 42 находятся в ВСУ и 10 – в Государственной специальной службе транспорта. Пока это преимущественно иностранная техника, в частности DOK-ING, Bažena, GCS, Hydrema и Scan Jack, а также машины МР-3101 украинского производства.

Напомним, партнеры предоставят Украине 700 млн евро на разминирование до 2034 года. Бюджет на 2025 год запланирован на уровне 130 млн. евро. По состоянию на февраль Центральное агентство по управлению проектами (СРМА, Литва) уже аккумулировало 51 млн евро.