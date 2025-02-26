Партнеры предоставят Украине 700 млн евро на разминирование к 2034 году

Долгосрочная программа развития потенциала Украины в сфере разминирования на период 2024-2034 гг. предусматривает выделение 700 миллионов евро от международных партнеров для приобретения необходимого оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Это было обсуждено на одиннадцатом заседании Коалиции по разминированию в Вильнюсе, Литва, под председательством Литвы и Исландии. В мероприятии приняли участие 40 представителей из 15 стран.

Участников Коалиции заинтересовал опыт Министерства обороны, Вооруженных сил Украины и других составляющих сил безопасности и обороны Украины, приобретенного в течение трех лет широкомасштабной войны.

По инициативе Литвы и Украины будут созданы рабочие группы, которые будут изучать новейшие методики содержания и обслуживания инженерных заграждений, а также инновации в противоминной деятельности, среди которых использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и искусственного интеллекта во время нетехнического обследования.

О закупках

В ходе обсуждений были согласованы приоритеты закупок вооружения, военной техники и необходимого оборудования в рамках коалиции на 2025 год.

Бюджет на 2025 год запланирован на уровне 130 млн. евро. По состоянию на февраль Центральное агентство по управлению проектами (СРМА, Литва) уже аккумулировало 51 млн. евро.

Отмечается, что за последний квартал прошлого года была осуществлена закупка материально-технических средств на сумму 16,1 млн евро.

Справка:

По данным Института Тони Блэра, из-за мин и других взрывоопасных предметов, оставленных россиянами на территориях Украины, ежегодные убытки для нашего государства составляют 11,2 млрд долл.

Заминированность Украины

Заметим, в Украине из-за заминированности стала актуальна профессия сапера. Государственная служба занятости начала выдавать ваучеры на обучение по этой специальности, но количество саперов все равно недостаточно для разминирования загрязненных взрывоопасными предметами территорий. В результате предприятия, учреждения, организации, являющиеся сертифицированными операторами противоминной деятельности, смогут забронировать от мобилизации 100% саперов.

Следует отметить, что Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами в хозяйственное использование в течение 10 лет.