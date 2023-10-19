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В Украине выдают ваучеры на обучение профессии "сапер": как получить
В Украине из-за заминированности стала актуальна профессия сапера. Государственная служба занятости начала выдавать ваучеры на обучение этой специальности.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
Отмечается, что Государственная служба занятости увеличила перечень профессий и специальностей, по которым можно получить ваучер на обучение, до 124 наименований. Теперь возможно обучение по профессии "сапер".
"Сейчас Украина – самая заминированная страна в мире. Более 174 тысяч квадратных километров территории Украины потенциально загрязнены взрывоопасными предметами. Поэтому гуманитарное разминирование – один из критически важных для Украины вопросов. Это возможность спасти жизнь и защитить безопасность населения. А еще возможность восстановить экономику. Мы не можем ждать окончания военных действий, мы должны действовать уже сегодня", – пояснила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По ее словам, подготовка специалистов по разминированию, с одной стороны, поможет восстановлению экономики, а, с другой стороны, поможет социальной адаптации украинцев, возвращающихся из армии к мирной жизни, или пострадавшим во время войны.
Как подать заявку на обучение по профессии "сапер"
Обучение по профессии "сапер" в Украине будет осуществляться в восьми учебных заведениях для следующих категорий граждан:
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- участники боевых действий (УБД);
- уволены с военной службы;
- 45+ лет;
- люди, получившие ранения в результате войны;
- лица с инвалидностью;
- люди, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
"Отныне человек, относящийся к вышеназванным категориям, имеющий профессионально-техническое, профессиональное или высшее образование, сможет получить ваучер на обучение номиналом до 27 000 грн и пройти соответствующее обучение", - подчеркивают в Минэкономики.
Подать заявку или узнать подробнее об услуге можно по ссылке
Как сообщают в Минэкономики, с начала года ваучер на обучение получили 15187 человек. Профинансировано по программе 178 млн грн.
Подать заявку на получение ваучера можно онлайн на сайте службы занятости.
Топ-10 профессий и специальностей, по которым были выданы ваучеры:
- психология,
- медсестринство,
- социальная работа,
- среднее образование (по предметным специальностям),
- дошкольное образование,
- повар,
- водитель автотранспорта,
- электрогазосварщик,
- тракторист-машинист, охранник.
Напомним, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, анализирующий большие массивы данных (big data). К реализации идеи будет привлечена американская технологическая компания Palantir.