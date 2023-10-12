"Пчелам мины не страшны": МИД инициирует засеивание дронами заминированных полей медоносными травами

В Министерстве иностранных дел инициируют производство в Украине меда путем засеивания соответствующими культурами заминированных в результате войны территорий, говорится в сообщении ведомства.

Исходя из него, идею подало креативное агентство Saatchi & Saatchi Ukraine, а ее реализацией должна заняться агропромышленная компания Kernel, учебный центр для пилотов дронов "Dronarium Украина" и Союз пчеловодов Украины.

"Она проста и мощна: чтобы избежать контакта с минами, дроны засевают заминированное сельскохозяйственное поле специальной смесью медоносных трав. После этого нектар собирают пчелы, которым тоже не страшны мины", - отмечают в министерстве.

Там указывают, что собранный таким образом мед должен стать мощным средством коммуникации по проблеме заминированных земель, чтобы мобилизовать дополнительные ресурсы для ее решения, привлекая к разминированию еще больше международных партнеров и доноров.

"Мировое сообщество до сих пор просчитывает, сколько лет и миллиардов долларов необходимо потратить, чтобы разминировать эти территории. А пока этого не произойдет, тысячи гектаров земли опасны для людей и непригодны для сельского хозяйства", - констатируют во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД планируют, что украинские дипломаты будут брать мед с минных полей с собой на встречи и в международные визиты и дарить его дипломатам и публичным лицам во всем мире.

"Военная дипломатия использует каждую возможность для достижения результата. Все креативные и технологические средства направлены на то, чтобы усилить нашу коммуникацию и очистить украинскую землю от российских мин и боеприпасов", - заявил министр Дмитрий Кулеба.

В этом году авторы проекта провели необходимые консультации с агрономами и подготовительные работы с дронами, а также провели тестовый засев поля. Также запущен сайт для предварительного заказа меда. Также разработан специальный дизайн ульев в формате предупредительных знаков о минной опасности. Уже весной 2024 года проект должен стартовать на полную мощность.

Напомним, что по оценке украинских властей, в Украине потенциально загрязнены взрывоопасными предметами 174 тысячи квадратных километров, что включает как частные территории, так и критическую инфраструктуру, водоемы, леса и поля. Площадь заминированных полей достигла 8 миллионов га, из которых 6 миллионов га - на оккупированных территориях.