В Киевской области открыли первую в мире IT-пасеку (ФОТО)

Украино-польский проект AmoHive запустил в Киевской области работу первой в мире IT-пасеки. На первом этапе установили 10 экспериментальных ульев из полипропилена, оснащенные солнечными панелями и сенсорами.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба проекта USAID "Экономическая поддержка Украины".

Фото: Facebook/проект USAID "Экономическая поддержка Украины" Фото: Facebook/проект USAID "Экономическая поддержка Украины" Фото: Facebook/проект USAID "Экономическая поддержка Украины"

Ульи заселили пчелиными семьями трех пород – Украинская степная, Карпатка, Карника. Пчеловод может управлять этими ульями дистанционно — с помощью смартфона. Система работает следующим образом: информация с датчиков передается на сервер, а оттуда на телефон. На смартфон нужно установить соответствующее приложение. В нем можно будет проверить и регулировать температуру в улье, влагу, вес в реальном времени, количество накопленного меда, а также есть функция GPS-навигатора.

Эти показатели влияют на заболеваемость пчел, а значит и количество собранного меда. Патент на изобретение был оформлен в Украине. Над созданием работали специалисты Украины и Польши.

"Украина ежегодно собирает много меда, потому что имеет отличный климат для этого. Тысячи пчеловодов вовлечены в это дело, но на пасеке все происходит так, как и было в 19 веке. Мы попытались модернизировать процесс - объединить ИТ и пчеловодство, чтобы облегчить работу пчеловоду, предоставить доступ к информации о происходящих в самом улье процессах, чтобы вовремя реагировать на них", — прокомментировала соавтор проекта Amohive Александра Курдина.

В команде отмечают, что пчел можно использовать для разных целей. Умный улей можно установить на техногенном объекте, чтобы узнать, безопасно ли там быть человеку. Amohive продолжает работать с учеными, студентами, школьниками, а также с бизнесом и всеми, кто заинтересован в проекте.