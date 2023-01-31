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Канада разрешила импорт из Украины пчел, а Сербия – топленых жиров
Государственная служба по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Канадское агентство инспекции пищевых продуктов (CFIA) согласовали форму ветеринарного сертификата для экспорта из Украины в Канаду пчелопакетов.
Как сообщает украинское ведомство, это стало результатом кропотливого сотрудничества компетентных органов двух стран при поддержке Министерства иностранных дел и посольства Канады в Украине.
Указанный сертификат позволяет украинским производителям экспортировать в Канаду не только пчелиных маток, но и живых пчел. Методические рекомендации по экспорту пчелиных маток и пчелопакетов из Украины в Канаду и соответствующий сертификат размещены на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы в разделе "Международное сотрудничество".
Кроме того, Госпродпотребслужба согласовала с Министерством сельского, лесного хозяйства и управления водными ресурсами Сербии формы сертификатов здоровья для ввоза или транзита топленых жиров, не предназначенных для потребления человеком - для использования как в качестве кормового материала, так и за пределами кормовой цепи.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Впрочем, указано, что речь идет именно о украинских производителях побочных продуктов животного происхождения, которые уже аккредитованы на экспорт продукции в Европейский союз. Соответствующие сертификаты также размещены на сайте Госпотребслужбы.
Напомним также, что месяц назад рынок Канады был открыт для украинских производителей мяса птицы и продуктов из него. Тогда же был разрешен экспорт из Украины рыбных продуктов в Турцию.
Источник фото: ua.depositphotos.com